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简述5G频段二三事

2019/12/13 19:06:50来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

从5G手机正式面世之后，有关真假5G以及5G频段支持问题的讨论之声就没有断过。随着中国移动在今年6月份一锤定音的宣布，2020年1月1日起不支持SA的5G终端不得入网之后，有关NSA及SA孰优孰劣的探讨就告一段落。但是随着高通骁龙765/865芯片的正式发布，5G频段瞬间成为一个热门话题，今天IT之家就跟各位小伙伴一起简单聊一下，5G频段的那些事。

▲骁龙765G支持的5G频段（中国地区）图源微博@宋x3

先说一下三家运营商所分到的5G频段：

中国移动

获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源，其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz频段为新增频段，2575-2635MHz频段为重耕中国移动现有的TD-LTE（4G）频段。

中国电信

获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。

中国联通

获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。

对应的5G NR Band（频段号）：

上图是根据3GPP R15协议的规定，5G NR频段号对应的频段范围，其中中国移动所支持的n41、n78、n79对应的具体频率范围如下：

  • n41必选支持2515-2675MHz

  • n78必选支持3400-3600MHz

  • n79必选支持4800-5000MHz

根据《中国移动2020年终端产品规划》的规定，2020年5G终端要支持SA/NSA双模，支持n41、n78、n79频段，上行要求支持256QAM和HPUE/下行要求支持SRS轮发，4G网络则要求B41频段需要支持4×4 MIMO，必须支持WiFi5；中国电信则明确要求5G终端必须支持n1、n78，推荐支持n3、n5（不是必须），中国联通的要求也是5G终端必须支持n1、n78。

我们可以看到，支持n1、n41、n78、n79四个频段的终端是真正的全网通5G终端；根据中国移动的要求，2020年1月1日之后，所有的5G终端必须满足：

  • 1、支持NSA、SA双模

  • 2、支持n41、n78、n79频段

这个要求的时间限定是2020年1月1日以后，也就是说，只满足上述条件中的一部分还是可以在今年，也就是2019年正常发布、售卖5G终端且到了2020年还不影响使用，就如同之前发布的NSA 5G手机一样。

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关键词：5G频段

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