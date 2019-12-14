WeWork被迫去尾求生，被收购创企或面临多重命运

当WeWork在规划其未来的时候，它收购的那些华而不实的初创企业也在寻求新的发展方向。

WeWork昨天宣布将关闭其四个月前以4250万美元收购的Spacious。Spacious致力于将餐馆里的空余空间变成了共同工作的空间。当《财富》杂志在8月份报道这宗交易时，引用了一些令人尴尬的论述，比如复兴资本的资深IPO市场策略师Matthew Kennedy表示：“WeWork目前仍处于增长模式，它们需要在IPO后仍然保证这些增长数字，而一些收购将帮助它们做到这一点。”

对于增长，对于IPO，对于收购，WeWork都给予了太多希望。

与此同时，内容营销平台Conductor刚刚宣布了一场胜利。该公司首席执行官兼联合创始人Seth Besmertnik、首席运营官Selina Eizik和投资者Jason Finger从WeWork手中回购了公司。但具体财务条款没有披露。

2018年3月，当WeWork以1.136亿美元收购Conductor时，记者曾写道，这家联合办公的巨头正在用其看似无限的现金来表明，它有认真对待增长的任务，它有认真巩固在企业界的地位。

然后就轮到了Managed by Q，这是一家总部位于纽约的按需办公服务类的初创公司。今年4月，WeWork同意以2.2亿美元收购该公司。根据交易条款，Managed by Q的首席执行官Dan Teran在收购后将继续留任，公司及其500名员工仍将是一个全资拥有的独立实体。

据报道，Teran正与一个竞争对手展开争夺，以夺回其在公司的所有权。Teran正在筹集资金，准备回购Managed by Q，但工作场所管理平台Eden也参与了竞购，这家公司一直是Managed by Q最大的对手之一。

这三家公司的命运对创始人来说是一个重要的教训：当心你的买家。