《王者荣耀》拜师、双排送皮肤？腾讯游戏揭露骗子骗局

IT之家12月14日消息 一段时间以来，《王者荣耀》游戏大厅的公屏聊天里存在一些“奇怪”的现象，总有人在以“拜师”、“双排”的幌子送皮肤。多数玩家虽然隐约感觉不对劲，但并不清楚骗子们的根本目的。

▲图源：腾讯游戏安全中心

今日，腾讯游戏安全中心发文详细揭露了这些拿“送皮肤”作幌子的骗子如何行骗，他们又为什么要这样做。

据介绍，王者荣耀安全团队已在不断加强对此类黑产发言行为的检测，并对违规帐号进行梯度处罚。游戏帐号如果多次进行此类黑产行为，经核实后将会受到全服封号十年的处罚。腾讯游戏安全中心表示，目前游戏公屏内的发言环境已得到大幅改善。

以下为腾讯游戏安全中心揭露的骗子骗局（有删减）：

骗子一开始会装模作样地让玩家填写帐号信息和想要的皮肤名称，实际上他们只关心你的的帐号是否满足在游戏大厅内发言的等级，好让他们通过你的游戏帐号发广告。

有的骗子还会要求游戏帐号是实名认证后的，或是成年人的微信帐号，目的是为了绕过官方对工作室帐号的检测。确定你的帐号符合资格后，大部分的骗子会用各种借口要你提供微信帐号和密码，或是要求你换绑微信上的手机号。

即便不需要你提供微信帐号和密码，他们也会提供一个二维码让你用微信“扫一扫”，以此来登录你的游戏帐号。

这时还没有识别骗局的玩家，骗子会登录他们的微信，伪装成在游戏内正常社交的样子，在游戏大厅内发“送皮肤”广告，扩大影响范围。假如帐号内有游戏点券，则会通过给他人送皮肤的形式消耗点券。

类似的骗局还有以“收徒”为借口，不需要你提供微信帐号和密码，只会让你下载其他聊天App，这实际上是App拉新的一种手段，引导玩家成为其软件的用户。