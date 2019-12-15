囚犯学会编程后会怎样？get到一份技术全职工作

IT之家12月15日消息 据外媒The Atlantic报道，Jesse Aguirre在Slack的工作日从一场会议开始，Aguirre和他的同事在那里为下一天的日常做规划。这位名叫Aguirre的工程师和其他来自硅谷顶尖公司和美国顶尖大学的毕业生一起做着工作，但后者不会想到的是，26岁的Aguirre没有完成高中学业，在和他们一起工作之前Aguirre是一位囚犯，而Slack则是他的首位雇主。

据介绍，对于以前被监禁的人来说，找不到工作的风险很高：有数据表明加利福尼亚监狱系统每释放一批囚犯中有三分之二的人会在三年内重返监狱。由于各种原因，社会往往会歧视有犯罪记录的人，被监禁者的失业率是全国平均水平的六倍以上。为解决这一问题后期由Slack联合Last Mile、W.K.Kellogg基金会以及Free America联合发起了一项被命名为Next Chapter的活动，该活动旨在帮助那些坐过牢的人在科技领域获得工作机会，前文中提到的Aguirre就是项目的受益者。

值得注意的是这项活动起初只是一个学徒项目，并不保证全职就业。但Aguirre、Ornelas和Anderson等人抓住了机会并在出狱后获得了自己的全职职位。而Aguirre在他参与活动学习如何编写代码的这段时间里也学会了一项软件工程师必备技能：自己解决问题的能力。

事后这位“传奇”般的人物Aguirre在接受媒体采访时表示，一开始当自己得到这份工作的时候感觉就像是一个刚从大学毕业的学生突然被NBA选中要去打联赛。但就我的背景来说，很明显我还有很多需要证明自己的地方。