水滴筹回应“太原车祸筹款事件”：报道不实，患者方要求必须打款至个人账户

IT之家12月15日消息 据山西科教融媒体报道，11月29日，太原市滨河西路北邵村附近发生一起车祸，遭遇车祸的是吕梁文水县赵姓一家三口。车祸中，孩子小昱的父母当场身亡；事后小昱被送往医院并得到及时治疗，之后在水滴筹工作人员的帮助下筹得15万元，手术花费3万元。12月12日，小昱家属（阿姨和姑姑）向融媒体表示，剩下的钱取不出来，融媒体质疑水滴筹是如何运营的，为什么筹款取不出来。

今日午间，水滴筹官方就太原车祸一事的相关报道作出回应，称其严重偏离事实。以下为水滴筹回应全文：

1、11月29日晚，患者赵某由于车祸受伤被送到医院重症监护室治疗。水滴筹线下服务人员与患者家属沟通过程中，患者家属表示患者在重症监护室治疗花费大，并且父母去世，爷爷奶奶都是农民，无力承担医疗费用。在和患者家属一起与医生确认患者病情并获得相关医疗证明后，线下服务人员才协助患者家属申请筹款。

2、关于筹款金额，并不存在水滴筹线下服务人员建议患者家属提高筹款金额的情况。事实上，患者家属在申请发起筹款时就主动提出希望提高目标金额，被线下服务人员拒绝。在筹到目标金额后，患者家属再次主动要求更改目标金额，被线下服务人员再次拒绝（有相关沟通记录为证）。

3、水滴筹一直积极跟进患者实时治疗进展，与患者家属沟通打款方案。在患者治疗过程中，水滴筹与医护、患者家属了解到，患者病情好转，已转入普通病房，目前实际花费约3万元，并且第三方有垫付，后续预期治疗花费不高。由于项目筹得金额15万余元很可能远超出治疗所需，为了保障款项用途，水滴筹与患者家人积极沟通，提供了多个打款方案供患者家属选择，包括全款打款到医院、分批打款到个人。并且，平台一直向患者家属强调，如果患者急需治疗资金，平台还可以安排紧急通道打款，但都被患者家属拒绝。

目前患者家属要求必须将15万余元全部打款到患者家属个人账户，但这样平台将无法监督款项用途，可能存在款项挪用。社会爱心人士通过水滴筹给予帮助的本意是为了患者治疗，他们对平台有要求，平台也有责任，去尽力确保款项的用途。因此，平台无法无视第三方垫付、筹得金额很可能远超出实际治疗所需的情况，直接将15万余元打款到患者家属个人账户。

面对患者家庭不幸遭遇车祸，我们的心情和大家一样沉重，患者未来还需要生活费用。若患者治疗结束后筹款仍有剩余，平台会将患者治疗的剩余款项原路退还爱心人士，爱心人士可以通过其他方式将款项给予患者家属，用于患者后续生活。感谢大家的关注，也祝愿患者早日康复。