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《英雄联盟》RNG战队发布人员变动公告：LoveZrr、AmazingJ离队

2019/12/15 16:30:41来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月15日消息 今日下午《英雄联盟》RNG战队连发两则人员变动公告，正式官宣了LoveZrr、AmazingJ离队的消息。

官方公告：

【RNG电子竞技俱乐部人员离队公告】

RNG-LoveZrr（肖志）选手于2019年5月正式加盟RNG电子竞技俱乐部，成为今年夏季赛队伍的新鲜血液之一。转会期间，秉着尊重选手个人意愿的原则，俱乐部在与LoveZrr选手进行友好沟通洽谈后达成一致，即日起，LoveZrr选手正式离队。

在队期间，LoveZrr选手与其他成员并肩作战，相互学习共同成长。衷心感谢在队期间LoveZrr选手的付出与努力，在此我们也衷心祝福他未来能够有更好的发展。

最后，感谢粉丝们一直以来对RNG电子竞技俱乐部以及LoveZrr选手的喜爱与支持。

【RNG电子竞技俱乐部人员离队公告】

RNG-AmazingJ（石伟豪）选手于2018年末正式加盟RNG电子竞技俱乐部，与团队共同奋战于电竞赛场。转会期间，我们在尊重选手个人意愿的前提下进行友好沟通洽谈，最终AmazingJ选手合约期满不再续约，即日起正式离队。

一年以来，AmazingJ选手始终勤奋刻苦，面对挑战迎难而上，陪伴队伍不断成长、前进。非常感谢他在队期间的辛勤付出，在此也向我们心中永远的“电竞刘德华”致以衷心祝福，祝愿AmazingJ选手未来一帆风顺。

最后，感谢粉丝们一直以来对RNG电子竞技俱乐部以及AmazingJ选手的喜爱与支持。

不过目前Uzi（简自豪）、Ming（史森明）、Xiaohu（李元浩）三位核心成员已与RNG电子竞技俱乐部成功续约。

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关键词：《英雄联盟》RNG战队

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