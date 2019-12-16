孙正义投资屡屡受挫，日本各大银行对软银开始担忧

北京时间12月16日早间消息，孙正义之前一直是日本各大银行家的重要客户，但现在，这些银行却对这位大亨心存疑虑。

在孙正义以高昂的代价救助共享办公创业公司WeWork并遭遇了其他一系列挫折之后，日本两家最大的银行集团的高管私下里表示，他们对这个古怪的亿万富翁管理的千亿美元软银愿景基金已经不像以前那么放心了。

一位高管在11月中旬表示，他的公司希望在将更多资金借给软银之前，看到一份令人信服的WeWork翻身计划。与之竞争的另一家银行大约在同一时间表示，该银行对软银采取谨慎态度，并对孙正义向高估值创业公司投资巨额资金的战略表示怀疑。这两家银行均参与了软银约27亿美元的贷款计划。

尽管两位不愿透露姓名的银行家都没有暗示与软银的联系大大减少，但他们的疑虑凸显了外界对孙正义的看法正在发生变化，即使在他最可靠的支持者中也是如此。

日本各大银行已经为孙正义的企业提供了近40年的资金支持，目前它们已向软银和愿景基金提供了至少150亿美元的贷款。他们还与孙正义建立了广泛的投资银行关系，为孙正义提供交易建议，并帮助软银从日本公司债券市场筹集了高于其他任何发行人的资金。根据Freeman&Co的数据，自2015年以来，软银已向全球各大银行支付了超过19亿美元的费用，其中大部分流向了日本银行。

如果该行业收紧资金，或要求在孙正义的财务决策中掌握更大的话语权，那就会导致这位大亨的计划变得复杂——他现在正在努力促进这个负债累累的帝国在人工智能和医疗保健等各种领域成为全球领导者。软银未来几周可能会面临一次关键考验，因为该公司正在努力敲定多达3000亿日元（合27亿美元）的新融资条款。

DZH Financial Research分析师Kazumi Tanaka表示：“日本银行之所以提供贷款，部分原因是看重孙正义的管理能力和其他能力。WeWork问题已经削弱了说服它们支持孙正义的要素之一。”

这位62岁电信大亨和科技大亨是日本最杰出的商人，而软银则是迄今为止最大的投资银行费用支付者。由于日本的利率接近零，而信贷市场萎靡不振，所以很少有企业能达到软银这样的金融影响力。

但在过去的二十年中，软银在与银行打交道时都是以其收益稳定的电信业务为主。而如今，该公司实际上是一个庞大的风险投资机构，承担着前所未有的风险，这使其财务状况更加难以预测。

孙正义最近的一连串挫败已经对银行的耐心形成了考验。包括WeWork和Uber在内的软银持股企业估值暴跌，导致软银在第二财季报告了近65亿美元的运营亏损，这是14年来首次出现这种情况。

这位希望见到WeWork翻身计划的日本资深银行家表示，向软银提供的任何额外贷款都将使他的公司接近单一借款人敞口的内部上限。他说，这不一定会阻止它扩大信贷额度，因为银行可以暂时超过这些限额。但是从长远来看，银行可能无法向软银发放更多贷款。

三菱日联金融集团、三井住友金融集团和瑞穗金融集团是为软银提供贷款最多的日本银行。根据3月31日的数据，如果它们为整个交易提供资金，它们对软银的贷款总额将超过150亿美元。

三菱日联和三井住友拒绝置评。瑞穗大约37年前给孙正义提供了第一笔贷款，是软银最大的贷方，截至3月，其未偿还贷款余额为55亿美元。软银也拒绝置评。

虽然孙正义承认犯了错误，但他在上个月的软银财报中对自己的做法发表了热情洋溢的辩护。他通过驱逐有争议的创始人亚当·诺伊曼（Adam Neumann）并任命值得信赖的马塞洛·克劳雷（Marcelo Claure）作为执行董事长，来阻止WeWork的进一步失血。克劳雷发起了全面的成本压缩计划，概述了一份五年的复兴计划，并引入了新的管理人员，其中包括阳狮集团前CEO毛莱斯·丽维（Maurice Levy）。

但贷款市场仍对孙正义持开放态度，据称，高盛将安排17.5亿美元的信贷额度，作为WeWork救助计划的一部分。知情人士说，软银被列为借款人，WeWork是联合借款人。目前尚不清楚是否有日本银行会参与高盛的这笔债务交易。

考虑到双方之间的长期联系，软银对日本银行而言最终可能会变得不可抗拒。1982年，时年24岁的孙正义从瑞穗获得了他的第一笔贷款，然后在近40年的时间里证明了他是一位大胆而可靠的客户。10月份，正当WeWork的麻烦在世界各地成为头条新闻之时，软银在东京的总部也摆满了日本投资银行的花篮，祝贺孙正义的棒球队赢得全国联赛。

此外，在这个亚洲第二大经济体中也缺乏有利可图的其他放款对象。Bloomberg Intelligence分析师Shin Tamura表示，该公司的信用等级降低意味着银行会收取更高的利率。软银的信用被标准普尔评为BB+，比投资级低一级。日本的另一大借款人丰田为AA-，比软银高出7个等级。

在孙正义试图谈判新贷款时，贷款人对利率以及利润丰厚的投资银行业务的渴望可能是其重要的压力因素。知情人士说，软银于11月26日会见了日本三大银行，讨论了相关问题。知情人士说，高管们在会议上概述了他们对WeWork的计划，但双方没有讨论贷款条款。

目前尚不清楚那场交流能否缓解银行对WeWork的疑虑。

孙正义和他的日本银行家最终可能会因为软银规模庞大的垃圾债券而被绑在一起。外媒汇编的数据显示，软银拥有1310亿美元的长期债务，超过除AT&T的任何其他上市非金融公司。任何资金紧缩迹象都将动摇对软银主要贷款人的信心。

日本银行“可能会越来越担心，但它们仍然必须提供更多支持，”前投资银行家Michiaki Tanaka说，他现在在立教大学商学院担任教授。

如果银行不那么宽容，孙正义可能会转向其他融资渠道，包括利用软银的390亿美元现金和等价物。该公司还可以发行更多债券，尽管这些债券的利率高于银行贷款利率。然后，孙正义可能动用他最成功的一笔投资：软银持有的阿里巴巴股份——这些股份截至周五价值1290亿美元。

不过，尽管与国内银行的关系降温可能对孙正义产生广泛影响，尤其是在他试图筹集第二个1000亿美元的愿景基金以保持交易的疯狂步伐的时候。NLI研究所首席经济学家Yasuhide Yajima表示，如果有任何迹象表明软银支持者的信心受挫，都可能使该公司在其他地方筹集资金的努力变得更加困难。

Yajima表示：“如果银行收紧资金，将令软银面临更多困难。”