哈曼卡顿Invoke音箱Cortana凉凉

两年前，微软以199美元的价格推出了Harman Kardon Invoke Cortana智能音箱。该价格并没有持续多久，一年后，微软以100美元的价格售卖。

微软最近宣布，他们将Cortana转向业务和生产力，并将删除Windows 10 20H1的许多消费者功能，例如：

必应即时答案

笑话和其他助手对话。

计时器

但是Windows 10用户受影响似乎比较小，而Cortana智能音箱受影响更大。因为许多Harman Kardon Invoke用户抱怨他们的设备不再能使用Cortana基本技能。

一位用户抱怨：

从昨天开始，我的两个Harman Kardon Invoke音箱（我有几个）都没有创建提醒或添加到列表中。对她说“提醒我”或“添加到列表”时，Cortana表示“对不起，我对此无能为力”。音乐、天气和常规搜索按预期工作。后端有问题吗？我将重设一份“调用”以查看问题是否消失，但是其他人是否注意到了这一点？ 更新情节变得更糟：“ Alexa，打开Cortana”在我的echo设备上不起作用。

另一个用户表示：

我在美国，除了笔记本电脑和台式机，其他任何技能都没有用。两次调用都几乎没有用。

Microsoft Answers论坛上的帖子没有包括微软人员给出的任何有用建议，但更多的是用户抱怨。

考虑到微软正在对Cortana进行后端更改，似乎像大多数其他微软硬件冒险属性一样，Cortana智能音箱的日子已经过去了。