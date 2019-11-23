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Windows 10 Cortana变了，更多生产力

2019/11/23 9:17:43来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月23日消息 今天，微软推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版19030系统更新。需要注意的是，微软近期加快了Windows 10 20H1快速预览版的推送频率。

Windows 10 20H1快速预览版19030系统更新是第一个没有水印的版本，表明微软即将完成Windows 10 20H1的发布，不过微软方面并未官方确认。

除了基本的修复和改进之外，微软还透露了Windows 10 Cortana上的一些变化。

Windows（Beta）上的Cortana –现在可以提高生产力！

微软表示，本周早些时候，我们快速预览通道推出了对Cortana的一些更改。作为将Cortana从一般的数字助理演变为可帮助你使用Microsoft 365应用程序的个人生产力助理的一部分，我们进行了几处更改，使你可以快速了解助理将如何帮助你管理任务和时间，并与其他人建立联系。

微软表示，已经从任务栏中取消了Cortana应用程序的固定，因此你现在可以像其他任何应用程序一样移动或调整Cortana的大小。

微软还对可访问性进行了重大改进，因此Cortana更易于所有人使用。

微软还从Cortana中删除了一些功能：

微软已删除了Cortana对“关联帐户”的支持，因此，无论你使用哪个帐户登录，你的工作帐户和个人帐户都是两种独立的体验。如果你使用Microsoft帐户登录，则将与你的个人信息进行交互。如果你使用工作或学校帐户登录，Cortana将使用该帐户。你的聊天记录将保留在本地设备上，并且如果你使用个人Microsoft帐户，你的数据仍将显示在Microsoft隐私仪表板中。

微软还临时删除了一些Cortana技能，这些包括：

  • 必应即时答案

  • 笑话和其他助手对话。

  • 计时器

微软表示，新版Cortana只能在US-EN（即美国英语）上使用，并在以后添加其他语言支持。

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关键词：Windows 10Cortana微软

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