微软Windows 10 Cortana不再讲笑话了

IT之家11月21日消息 尽管微软已经宣布，将把Cortana从世界上的大多数地区撤回，包括iOS/安卓和微软Launcher版，但微软仍在继续开发Cortana，来作为Windows 10上的生产力助手。

微软在博客文章中介绍了Windows 10 20H1上的数字助理最新的发展。

微软表示，已经从任务栏中取消了Cortana应用程序的固定，因此你现在可以像其他任何应用程序一样移动或调整Cortana的大小。

微软还对可访问性进行了重大改进，因此Cortana更易于所有人使用。

微软还从Cortana中删除了一些功能：

微软已删除了Cortana对“关联帐户”的支持，因此，无论你使用哪个帐户登录，你的工作帐户和个人帐户都是两种独立的体验。如果你使用Microsoft帐户登录，则将与你的个人信息进行交互。如果你使用工作或学校帐户登录，Cortana将使用该帐户。你的聊天记录将保留在本地设备上，并且如果你使用个人Microsoft帐户，你的数据仍将显示在Microsoft隐私仪表板中。

微软还临时删除了一些Cortana技能，这些包括：

必应即时答案

笑话和其他助手对话。

计时器

微软表示，新版Cortana只能在US-EN（即美国英语）上使用，并在以后添加其他语言支持。