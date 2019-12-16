上海美罗城Switch国行店开张，店内照曝光

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IT之家12月16日消息 近日，知名游戏博主@快乐呆呆兽在微博发布了一些上海美罗城Switch国行店正式开张的店内照。
据该博主称，美罗城的switch国行店已经装修好了，店员说是上海第一家官方授权店。麻雀虽小五脏俱全，光试玩机就有三四个，一直有年轻情侣或者小朋友驻足试玩。
该博主认为，这才是国行switch最大的意义——吸引更多的新鲜血液，让更多人体验到任天堂的魅力。
12月10日国行Switch正式开卖，售价2099元。
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