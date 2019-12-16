B站董事长陈睿卸任旗下控股公司“哆啦哔梦”法定代表人

12月16日早间消息，天眼查数据显示，12月11日，B站控股的哆啦哔梦（上海）文化传播有限公司发生工商变更，B站董事长陈睿卸任公司法定代表人，由B站副董事长兼COO李旎接任。与此同时，有妖气联合创始人董志凌卸任公司经理一职，同样由李旎接任。

哆啦哔梦（上海）文化传播有限公司成立于2018年5月，注册资本250万人民币，经营范围包括为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，动漫设计等。

目前公司有两大股东，其中第一大股东为B站的运营主体上海幻电信息科技有限公司，持股比例为60%。第二大股东则为绘梦动画的运营主体上海绘界文化传播有限公司，持股比例为40%。公司疑似实际控制人为陈睿，持股比例为31.38%。

据其官网介绍，绘梦动画是一家动画制作公司，制作了国产网络二维动画中近80%的剧集量，代表作品有：《狐妖小红娘》、《一人之下》、《中国惊奇先生》等。

除联合绘梦成立动画制作公司哆啦哔梦外，B站近些年在动画产业布局不少。

2018年5月，B站就在日本东京成立动画工作室。2018年9月，B站宣布收购日本公司Fun-Media部分股权。该公司旗下拥有3家动画工作室，分别是Feel.工作室、ZEXCS工作室以及Assez Finaud Fabric。