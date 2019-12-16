内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

B站董事长陈睿卸任旗下控股公司“哆啦哔梦”法定代表人

2019/12/16 11:13:58来源：凤凰科技作者：-责编：远洋评论：

12月16日早间消息，天眼查数据显示，12月11日，B站控股的哆啦哔梦（上海）文化传播有限公司发生工商变更，B站董事长陈睿卸任公司法定代表人，由B站副董事长兼COO李旎接任。与此同时，有妖气联合创始人董志凌卸任公司经理一职，同样由李旎接任。

哆啦哔梦（上海）文化传播有限公司成立于2018年5月，注册资本250万人民币，经营范围包括为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，动漫设计等。

目前公司有两大股东，其中第一大股东为B站的运营主体上海幻电信息科技有限公司，持股比例为60%。第二大股东则为绘梦动画的运营主体上海绘界文化传播有限公司，持股比例为40%。公司疑似实际控制人为陈睿，持股比例为31.38%。

据其官网介绍，绘梦动画是一家动画制作公司，制作了国产网络二维动画中近80%的剧集量，代表作品有：《狐妖小红娘》、《一人之下》、《中国惊奇先生》等。

除联合绘梦成立动画制作公司哆啦哔梦外，B站近些年在动画产业布局不少。

2018年5月，B站就在日本东京成立动画工作室。2018年9月，B站宣布收购日本公司Fun-Media部分股权。该公司旗下拥有3家动画工作室，分别是Feel.工作室、ZEXCS工作室以及Assez Finaud Fabric。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：B站陈睿

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有