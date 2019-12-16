IT之家12月16日消息 今日，雷军微信公众号发布了名为《雷军：创办小米前后我的一些思考》的文章。

雷军在文中表示，小米创业的第5年时，他应君联资本（原联想投资）总裁朱立南的邀请，在联想控股内部分享了其创办小米的一些思考。如今，小米即将迎来创业第10年，回头看看，小米的10年之路，一直坚持践行着这些思考。

雷军指出，他把这次分享重新增补修订，作为小米创业前十年思路的一个总结。包括向同仁堂学习做产品要真材实料还要有信仰，向海底捞学习口碑源于超预期，向沃尔玛、Costco学习低毛利、高效率是王道等。

以下为《雷军：创办小米前后我的一些思考》全文：

2014年12月7日，小米创业的第5年时，我应君联资本（原联想投资）总裁朱立南的邀请，在联想控股内部分享了我创办小米的一些思考，包括小米在创办前的几个学习对象，有同仁堂，有海底捞，还有沃尔玛和好市多（Costco），以及我们的学习实践。

眨眼间又过去5年，小米即将迎来创业第10年，回头看看，小米的10年之路，一直坚持践行着这些思考。我把这次分享重新增补修订，作为小米创业前十年思路的一个总结。

向同仁堂学习做产品要真材实料还要有信仰

柳传志先生当年推荐过一本书，叫《基业长青》，是关于如何创办百年企业的。于是我就问自己，怎么办一个百年企业呢？我首先想的是，在中国，谁做到了百年。

我第一个想到的是同仁堂。

在研究同仁堂的时候，我发现同仁堂最重要的是其司训：“品味虽贵必不敢减物力，炮制虽繁必不敢省人工”，意即做产品，材料即便贵也要用最好的，过程虽繁琐也不能偷懒。换句话说，要真材实料。

但这个事说起来简单，做起来是很难的。所以同仁堂的老祖宗又讲了第二句话：“修合无人见，存心有天知。”你做的一切，只有你自己的良心和老天知道。这一句话，是关于怎么保证第一句话被执行的。

这让我很受震动。我就在想，经过几十年努力，中国已经是世界工厂，但为什么之前中国产品往往被认为是劣质产品呢?有时候大家开玩笑说，我们中国人太聪明，总有人喜欢走捷径、喜欢“偷工减料”，才有了这样的刻板印象。如果我们想基业长青，那就得真材实料，而要想坚持下去，就要把真材实料变成信仰。

我认为要基业长青，就是要做到两条：第一真材实料，第二对得起良心。

经过这番思考，我干小米时就想走一条不同的路：我们做产品的材料，要全部用全球最好的。夸张地说，我们“只买贵的，不买对的”，贵的肯定是有道理的。对于一个从零创办的公司而言，这是非常不容易的，因为这意味着我们的成本比别人高了一大截。但我们还是这样做了，处理器用高通，屏幕是夏普，最后组装也找全球最大的代工厂富士康。

我发现我们中国人需要的，首先是好东西，而不仅仅是便宜的东西。

想做一个好东西，是很不容易的。小米创业时我们遇到的最大问题，就是谁愿意和一个初创企业合作呢？原来我以为做手机跟做PC一样买个元器件就行，后来发现不是，手机里面绝大部分都是电子件，这意味着我们的合作商需要投资研发资源，要承担巨大的风险。所以每一家供应商在选择合作伙伴的时候，都异常地小心。

代工的事，我从第一名谈到第四名，都没有人理我，最后我说服了第五名的英华达，就是英业达集团的子公司。我们跟他们南京的总经理谈了三次，他觉得我的想法是靠谱的，所以选择了跟我们赌一把。后来，我们的组装主要就两家供应商，英华达和富士康（现在我有了比亚迪等更多的合作供应商，但英华达至今仍是我们最重要的合作伙伴之一）。

2011年，我们第一款产品做出来时，成本高达2000元人民币。当时国产手机均价六七百元，两千元的手机怎么卖？我们内部完全没信心。原本我们定价是1499元，我们根本没想过在性能和品质上妥协，按照我们的产品定义目标，一部手机要赔500元，肯定是不行的。在产品发布的前一周，我想了一个通宵没睡，第二天晚上，和几个合伙人一起商量，决定定价1999元。我们要相信，是好的东西就值1999。一周后我们发布了，大获成功。

这件事让我更加确信，我们中国人需要的，首先是好东西，而不仅仅是便宜的东西。如今的中国已经是产能过剩的时代，如果不认认真真地把产品做好，那不就是忽悠吗？

为了保证做到这一点，小米在创办初期的一年半里，没有发过一篇公关稿，并且要求全员保密，甚至不能说这个公司是雷军做的。我们不想借用任何产品本身之外的曝光资源。

刚开始，我们从擅长的软件入手，做了基于安卓的MIUI。2010年4月6日，我们创办了公司，8月16日发布了MIUI第一个版本。产品发布时只有一百个用户，但是第二周就变成了两百个，第三周四百个，每个星期翻一番。10月份，我们就被全球的开发者论坛XDA推荐，从国际上火起来，当年就获得了安卓最佳产品的提名。

所以说，要认真做好产品，要相信口碑，而口碑就是信仰的一部分。

我们的每一款手机，哪怕是千元机，也都用国内顶尖的供应商。而且我保证，每一款手机都是我自己用过半年一年的。我知道这个手机好在什么地方，我也知道我的产品不好在什么地方。

我做了30年技术，如果这个东西我自己都没用过，我自己都不觉得好，我能够站在这里给大家推销吗？

小米，是我40岁在财务自由以后创办的公司。这点最大的优势就是，我不会为了钱去做什么事情，这个事情是我喜欢的，我满意的。所以小米要做的第一件事就是货真价实。

可能很多人，包括这里的绝大部分人，以前都是用苹果三星，但现在我相信，在座的已经有很多人用的是国产手机了。三年前，几乎没有用国产手机的，今天，在小米的带动下，越来越多的国产手机越做越好。

这就是我跟大家分享的第一个故事，同仁堂的故事。

向海底捞学习口碑源于超预期



我想分享的第二个故事是海底捞。

好些年前，我在机场的书店买了一本书，《海底捞你学不会》，可是看了三四个小时之后，我发现我学会了。我发现海底捞的秘诀其实只有两个字：口碑。

怎么能把口碑做好呢？很多人很快就想到了口碑营销，可是你一旦想到营销，这件事情就死了，你首先要想，什么样的东西才有口碑。

我看完这本书就去了海底捞。跟其他火锅店一样，海底捞的环境很嘈杂。但让我惊讶的是，海底捞的服务员有着发自内心的笑容。

其他的服务型行业中，很多从业者虽然比海底捞的服务员更漂亮，制服也更好，但是，她们常常是一种皮笑肉不笑的状态。相比之下，海底捞服务员的笑容真的能够打动人。

笑容背后的本质是价值认同，是员工跟公司基于价值观上的共识。几年前，微博上有个段子讲得特别好。有个客人在海底捞吃完饭后，想将餐后没吃完的西瓜打包带走，海底捞说不行。可是他结完帐时，服务员拎了一个没有切开的西瓜对他说：“您想打包，我们准备了一个完整的西瓜给您带走，切开的西瓜带回去不卫生。”

哇，那一瞬间就把客户打动了。所以讲到这里，大家知道什么叫口碑了吗？

其实后来我还去过迪拜的帆船酒店，当时我怀着无比崇敬的心情去了迪拜。一进帆船酒店，感觉金碧辉煌，据说真的贴了金子，但现代人的审美不会觉得这是奢华，而是土。

所以我就觉得很失望，这难道是全球最好的酒店吗？我想是因为我预期太高了。现在回想起来，帆船餐厅好得惊人，但是我的预期如此之高，以至于我真的失望了。

口碑的核心是超越用户的预期。帆船酒店的服务肯定比海底捞的要好，但是他没有超越用户的预期，相比前者海底捞甚至算得上是破破烂烂的，环境闹哄哄的，但是包括服务员的笑容在内，很多细节征服了每一个客户，所以海底捞的口碑是无敌的。

有了这样无敌的口碑，还需要做广告吗？我相信口碑，我认为最好的产品就是营销，最好的服务就是营销，好东西大家会心甘情愿地帮你推广。

初期的时候大家不信，我们做MIUI实践了一把，大获成功。直到今天，MIUI更新到了第11个大版本，在各种用户投票中，始终被认为是最好用的系统。所以说，广告这东西，一半有效一半无效，但比广告更有效果的是口碑。

我们为什么觉得保健品人见人烦，就是因为他们天天吹牛，广告多得让人心烦，消费者渐渐不愿意相信了。而没有广告依赖以后，你会真心真意对待每一个用户，所做的每件事情都超预期。

比如说小米手机第一代的时候，我看到一个用户在微博里投诉“电池用了两个星期以后充不进去电”，正当我打算回复时，却发现已经有同事回答了他的问题。第二天我发现这个用户发了一条微博，说他“已经收到小米同事免费寄的一个新电池”。

大量制造的工业品不可能不出一点差错，但用户投诉时，一般人只会建议返修，而我们的员工却给他寄了一个新的电池，用户的感受是完全不一样的。

又比如双十一，凌晨一点多钟下的单，快的第二天早晨六点就送到了。用户说小米的物流丧心病狂，刚买完几个小时以后，货就已经送到了，这个就是一个能够打动用户的小细节。

所以口碑的核心是超预期，当你去经营口碑时，我相信你的产品、你的服务必然会得到提升，而有了这些不懈的努力，口碑的提高就自然而来了。

口碑不是新媒体营销，其本质是认真琢磨产品和服务怎么能够打动消费者，我觉得这是关键。

这是我参考的第二家公司。

向沃尔玛、Costco学习低毛利、高效率是王道

谈完同仁堂和海底捞，我要说的第三家公司是沃尔玛。

52年前，老山姆在家乡创办了一个杂货店。他发现那时美国流通行业的平均毛利率是45%。老山姆就想，我能不能只赚别人一半的钱，只做22%的毛利率呢？天天平价，销量可以是别人的好几倍，肯定能挣钱。

所以他就把“天天平价”做成了沃尔玛创办的slogan。

但是仔细想想，当别的连锁店赚45%的时候，沃尔玛只做22%，理论上肯定是不赚钱的，而且亏得很厉害，这是市场竞争的原则。

老山姆琢磨了很久，心想只要便宜一百美元，美国人就会愿意开车到十英里以外。所以他就不在市中心办，而是找了一个旧仓库，把所有的成本降到最低，就算毛利率砍一半，他也还有几个点的净利润。

结果，沃尔玛用了三十年就成为世界第一，这就是高效率。

我们的商学院有时候也教了不少刻板的观念，包括我们这些投资者们，永远在问“可不可以有更高的毛利率”？当然可以，要么在材料上压成本，要么就涨价，还有别的方式能提高毛利率吗？

我在投资的时候，特不喜欢毛利率很高的，我始终认为，对于大规模工业制成品而言，追逐高毛利是一条不归路。中国市场上什么东西都贵得离谱，稍微好一点的东西就很贵。

2011年，我跟金山的一帮高管去美国。那时我们的CEO，一下飞机，就租了辆车直奔Costco（好市多，美国最大的连锁会员制仓储量贩店），后来同行的七八个人也去了，回来以后都很激动。

我感到很奇怪，一个同事给我举例，两个新秀丽牌子的大箱子，平时在国内大概卖9000多元人民币，Costco只要150美元，合900元人民币。

美国的房子、土地、人工什么的，都贵，但这两个箱子，价格只有国内的1/10。我们的人民拿着美国1/6、1/10的工资，却要付10倍的价钱，这是什么道理？

我后来研究Costco发现，这个公司确实厉害。Costco的店面大概只有沃尔玛的1/4，每种东西只有两三个品牌，都超级好，也超级便宜。他们的信条是：所有的商品，定价只有1%~14%的毛利率。

任何东西的定价要超过14%的毛利率，就要经过CEO批准，还要再经过董事会批准，非常麻烦。我看了他们的财报，7%的平均毛利率，在美国做大型连锁零售，这是不挣钱的。所以他们通过会员费来盈利，要买东西的必须成为会员。2000多万的会员，每人一年100美元。结果我们都成了Costco的会员。

所以我想探究的一个问题是，一个公司的毛利率越高，真的越好吗？毛利率高的公司，效率一定很低的。

在低毛利的情况下，怎么高效率地工作才是厉害的地方。

小米刚开始是零毛利的，依靠大规模的生产，大概能有百分之十几的毛利率。我们的关键在于，把小米的整体运作成本控制在惊人的低的水平（目前小米的营收领域从硬件扩展到了互联网、电商平台、金融等领域，我们的OPEX，也就是运营费用率在8%-10%之间），不谦虚地讲，我们是全球运作效率最高的公司。

所以我们一定不能雇很多人，一定不能做很多事。我们的哲学是：少就是多，一定要专注。我们的模式看起来太复杂了，简单就是我们的核心竞争力。我们首先是复杂，然后再把复杂的事情做简单。

沃尔玛跟Costco这些零售业给我的经验就是，低毛利是王道。只有低毛利，才能逼着你提高运作效率。而小米要接近成本来定价，高效率就是王道，没有高效率，这个公司会赔得一塌糊涂。

我不记得在哪里看过一句话，说企业不赚钱就是犯罪，企业的社会使命就是要赚钱提高效率。而我们既然不想坑用户，又要赚钱，就只能用所有的聪明才智来提高效率。

所以，我们在不惜代价地吸引各方顶级的人才。人，对于我们这样一个高效率的公司来说，是我们最重要的资产。公司创业前期，我们尽量少雇人，对这些人却有一个要求：全部十年以上经验。因为只有这样的经验，才能使一个公司高速发展而不翻车。

最后整体总结，做小米的时候，我真正学习的是这几家公司：同仁堂、海底捞、沃尔玛和Costco。

第一点，我们像同仁堂一样做产品，货真价实，有信仰。每个东西都是我自己用过的好东西，如果做得不好，请大家原谅，因为我们也只干了三年（从2011年第一代手机发布算起），还需要时间。

第二点，向海底捞学用户服务，做超预期的口碑。

第三点，向沃尔玛、Costco这样的公司学运作效率。我们是电商，是实业的，涉及到实业，我觉得还是效率致胜。当然，提高效率有两种方式，一种是拧毛巾，主要压缩内部费用，我也很认同，不过我主要用的是另外一种，模式优化——尽可能压缩商业流通领域中间环节，少做事，用最聪明的人简化流程。

小米用了大量的模式创新来提高效率，只有这样，才能使成本大幅度降低。在消费电子行业，从制造成本到零售成本，定倍率基本上是两到三倍，再加上渠道、零售店利润，客户买到东西的价格是制造成本的两到三倍。

为什么传统手机那么贵？或者说，为什么传统的所有服务都那么贵？效率不够。中国的电商之所以有这么快的增长率，主要是我们的传统商业落后。Costco也全是实体连锁店，但是高效率。京东的财报显示，京东自己就花了营业额的10%，如果Costco只要7%，你觉得Costco会受京东影响吗？我觉得有影响问题也不大。

所以关键是怎么提高效率，电商（包括后来我们提出的新零售，为了向更广大大众介绍、销售我们的产品，我们从2016年开始正式进入线下市场，但我们保证了和电商同价、并且保持一样的高效率）的核心是效率。这个模式有先进性、优越性，但如果不管理好成本，就很难挣到钱。

这就是我参考过的几家公司。

互联网“七字诀”外的真经：“群众路线”

最后，我讲讲互联网思维。

我谈过互联网七字诀：“专注、极致、口碑、快”，但今天不谈这个。互联网思维里还有很重要的一条——群众路线，就是“深入群众，相信群众，从群众中来，到群众中去”，就是互联网开源社区的模式。互联网有最低的组织成本，可以让用户参与进来。

小米最大的卖点是什么呢？

我一直有个梦想，做一个好手机，用户有好的意见，我马上就能改。所以我设计了这样的模式：建立小米社区，每天有几百万人访问，提各种建议。吸纳建议后，我们的操作系统每周更新。这其实是个世界级的难题，因为操作系统比较复杂，尤其要考虑出错了怎么办，可靠性要求很高。

举例说明一下。比如，有位明星朋友之前跟我提到提到，很多粉丝给他们打电话的烦恼，问能不能做个只接通讯录电话的功能？后来小米就有了这个功能。再如，有用户说，因为工作要求他的电话要24小时开机，但是晚上12点后有电话打进来就睡不好觉。后来，我们就设置了VIP电话，只有VIP能24小时都打得通。

像这样的功能都是人民群众发明的，因为我们不在那个场景里，想不到。实际上，小米手机发起了一场群众运动。

在这点上，其实我们跟iOS是完全不同的设计思想。我们是“易上手”，看起来跟iOS一样简单，但是“难精通”，功能非常多，集大成。甚至在设计时，我们有句名言叫“让用户有发现的乐趣”。

我对互联网思维最深的理解，除了七字诀以外，就是群众路线，即开源社区。互联网是一种思想，一种先进的生产力和先进的指导思想。如果能把这个模式想透，应用到任何业务里，那个业务都会与众不同。

今天来主要跟大家分享我做小米的四点思考。小米前面的路还很漫长，我们今年取得了一些成绩，主要感谢大家的支持，更多的是我们赶上了智能手机在中国爆发的时间点，所以才会有“飞猪理论”。（很多人对飞猪理论有所误解，认为是投机，其实不然，飞猪首先说的是猪，就算是头猪，做好了准备，迎接风口到来，也能有不错的成就）。

但对我们要做的事情来说，小米才刚刚开始。我想把我们按这种哲学做出来的中国产品，带到全世界，让全球的每个人，都能享受到来自中国的科技创新乐趣（这一点后来我们总结升级为了我们的使命：坚持做感动人心、价格厚道的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活）。

我相信未来十年，小米会像70、80年代的索尼带动整个日本的工业一样，像90年代、21世纪三星带动了韩国的工业一样，带动中国的工业变革进步。

小米的目标，是要成为中国的国民品牌，推动中国制造、中国设计真正成为驰名全球的世界级品牌，小米的梦想，终将成为中国的未来。

谢谢大家！

后记

5年前的这次分享，主要谈到了搭建商业模式和运营模式的思考，由于时间关系，我当时略去了一个学习对象没有讲，那就是向无印良品学设计。

无印良品是谁？在中国，可能大家会觉得无印良品稍微有点贵，但无印良品在日本，是不折不扣的平民品牌。无印良品在创办之初，意思是“没有商标，还很优质”。

那时日本消费者在经过泡沫经济时代后，消费观念回归务实不再浮夸，希望产品质量上乘，同时价格从优。这时候无印良品就干脆不粘贴商标了，完全依靠产品本身来获得消费者认可，结果大受欢迎。

如果一件商品，我们不看商标，也就是去除任何品牌溢价的影响，还能靠什么吸引消费者？我总结有三点：高品质，高性价比，高颜值。

所以我认为，中国品牌要在世界上立得住，创新很重要，品质很重要，设计同样很重要。

有一次我与中关村企业家座谈，我说各位可以看一下桌上的插线板，是不是都很难看，为什么我们不能做得美轮美奂？在座的一家突破电气当场就不服气，我很高兴，于是小米和突破合作成立了生态链企业，产品就是插线板。这款插线板出来之后，我们发现全中国插线板的设计都变好看了，而且实际使用体验也上了一个大台阶。

我要特别说的是，学习无印良品不是说只追求外观上的好看，而是用创新的方法去实现设计，为体验而设计。

比如开创了手机全面屏时代的小米MIX。我们为了实现正面超高的屏占比，带来更大的视野和沉浸感，工程师做了非常多的创新，在正面取消了听筒，缩小了前置摄像头的大小，还创新性地采用了全陶瓷结构。很多人只注意到了小米MIX引领了全面屏风潮，却并不知道，小米MIX的屏幕发声技术和摄像头小型化，也给行业做出了巨大的推动。

其实小米从创办之初就十分重视设计，我们的联合创始人中有两位都是设计师出身。2014年之后，小米的产品越来越多，当时都说我们是“小米杂货铺”，后来我们成立了一个新品牌叫“米家”，旗帜鲜明地说我们要“做生活中的艺术品”。

我们是这么说，也是这么做的，五年间拿了将近300个的全球顶级设计奖项。在2017年，小米在一年之内就包揽了德国iF设计、德国红点设计、美国IDEA设计和日本优良设计的最高奖项，实现了全球设计最高奖的大满贯。

小米MIX系列手机更是被法国蓬皮杜国家艺术和文化中心、芬兰国家设计博物馆、德国慕尼黑国际设计博物馆三大世界顶级博物馆收藏。

前面的思考是在小米创业的原点，无非是两个方向：



1、为更多用户提供更高的价值；2、不断提升效率，并推动全行业提升效率。

从原点出发，创业过程中，小米不断进化，最突出的有这么几件事，一是开创了小米生态链模式，二是建成了全球最大的IoT平台，三是全力投入AI。这些事看似毫不关联，其实都脱离不了这三个词：开放、连接和赋能。

我们先说开放。我在创办小米之前，就有一个梦想，改变中国制造业。但是，我深知这样一件事情，小米独木不成林，众人拾柴火焰高。我觉得世界上不存在这样一家公司，把所有事都能干完，还都能干好。

所以我们采用了生态链的模式，寻找志同道合的伙伴。我们开放出小米的设计能力、供应链能力、渠道能力，帮助大家一起成长。五年过去，结果令我们欣慰，小米生态链孵化了一大批杰出的企业，为用户提供了上千种品质、颜值、性价比“三高”的优良产品，其中数家企业已经登陆了美股和科创板。

同样，如果没有开放，小米不可能在短短几年时间里，建成全球最大的IoT平台。过去几年，小米积极拥抱开源技术，并且很早就开放了小米的IoT和AI能力。未来，我们会继续秉持开放的互联网精神，与合作伙伴一起共筑AIoT万物智能互联的新时代。

互联网的本质还有连接。我们很早就预见到，在PC时代和移动互联网时代后，万物互联一定是未来行进的方向，小米生态链的目标就是捕捉万物互联的风口。最新的数据，小米IoT平台已经连接了超过2.1亿台设备（不含智能手机和笔记本电脑），是全球最大的消费级IoT平台，并且还在高速增长。我相信，未来互联网将变得无处不在，我们会无时无刻处在与世界连接的状态。当然，这需要大家的共同努力。

我觉得互联网最美好的地方，就是可以赋能产业，赋能组织，赋能我们每一个人。当一个人连接上网络，他可以随意采摘全世界的信息，也可以向全世界贡献他的能力，丝毫不受空间时间的限制，这不是赋能是什么？而我们正在全力布局的5G+AI+IoT的下一代超级互联网，就是看到了人与世界真正融合的机会。

小米模式是互联网的产物，过去几年我们通过生态链的方式，证明了小米模式最伟大的地方，就是可复制。也因为有小米模式，我们才可以打通线上线下，跑通新零售。归根到底，这都是互联网的赋能。而随着5G+AIoT的下一代超级互联网脚步渐近，互联网的开放与连接将更加深入，所能赋予的能量可能远超我们的想象。

基于这些思考，从我们的两项原点出发，我们在发展的路上不断总结出小米的愿景和奋斗的目标，并且形成纲领与决议保障执行。我们的愿景是“坚持做感动人心、价格厚道的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”。

小米奋斗的本质是科技平权，2018年IPO时，我在招股书第一章发表了一封公开信《小米是谁，小米是为什么而奋斗》，这是对小米高度总结的一份纲领，我们在明确提出要让全球每一个人，不论他/她是什么肤色、什么信仰，来自什么地方，受过什么教育，都能一样轻松享受科技带来的美好生活。

为了保障我们的管理层即便在20年、50年，甚至100年之后都能坚决践行这一愿景，我们在IPO前通过了一项董事会特别决议：小米的硬件税后综合净利率（因为小米的硬件产品线较宽），永远不超过5%，如有超过部分，将全部返还给用户。我们也在忠实执行着这项决议，2018年的全年年报显示，我们当年这一数值小于1%，而且证明了坚持这一决议并未影响我们持续为股东创造价值。

以上就是我创办小米前后的一些思考。因为对互联网的信仰和推动商业效率革命的理想，小米坚持奋斗了十年。明年小米即将迎来第二个10年的新征程，我们的思考从未间断，一些已经开始展露，如“手机+AIoT”双引擎新战略、5G+AIoT的下一代互联网的价值内核等，更多的思考还在继续。

面对新的未来，如何坚持理想，让这家年轻的公司能够为大众的生活带来更多价值，我们还要关注世界与中国的宏观经济和人口结构的走势，以及随之而来的社会文化、消费思潮的变迁等，真正走入更宽广的世界、走进更广大民众的生活，迎接更不一样的下一个10年。