今天是小米CEO雷军50岁生日：其微博凌晨晒雪图，网友打卡送祝福

IT之家12月16日消息 今天是小米创办人、董事长兼CEO雷军的50岁生日，把这个消息转发到XXX...算了不转了。

今天凌晨雷军在微博上晒出了北京下雪了的照片，是小米CC9 Pro拍摄的小米科技园区。

不少米粉等网友纷纷在这条微博下祝雷军生日快乐。

雷军，1969年出生于湖北仙桃。1987年，毕业于原沔阳中学（现湖北省仙桃中学），同年，雷军考上了武汉大学计算机系。进入大学后，对自己要求比较严的雷军就开始选修了不少高年级的课程。仅用了两年时间，雷军修完了所有学分（武汉大学是当时国内最早一批实施学分制的大学，按照学校要求，只要修完一定的学分就可以毕业），甚至完成了大学的毕业设计。

读完大学的雷军便开始闯荡计算机市场。1992年初，雷军加盟金山公司。2010年4月，雷军联合原Google中国工程研究院副院长林斌（曾参与微软亚洲工程院创建并任工程总监）、原摩托罗拉北京研发中心高级总监周光平、原北京科技大学工业设计系主任刘德、原金山词霸总经理黎万强、原微软中国工程院开发总监黄江吉和原Google中国高级产品经理洪峰六人创办了小米科技，2011年8月正式发布小米手机。

今天雷军还发布了《雷军：创办小米前后我的一些思考》的文章，雷军在文中表示，小米创业的第5年时，他应君联资本（原联想投资）总裁朱立南的邀请，在联想控股内部分享了其创办小米的一些思考。如今，小米即将迎来创业第10年，回头看看，小米的10年之路，一直坚持践行着这些思考。

雷军指出，他把这次分享重新增补修订，作为小米创业前十年思路的一个总结。包括向同仁堂学习做产品要真材实料还要有信仰，向海底捞学习口碑源于超预期，向沃尔玛、Costco学习低毛利、高效率是王道等。