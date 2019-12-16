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雷军50岁生日现场照曝光：会议室摆蛋糕，雷军发表讲话

2019/12/16 18:50:02来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月16日消息 今天是小米手机CEO雷军的生日。今日晚间小米集团国际部总裁、CFO周受资在微博上晒图祝雷总生日快乐，同时雷军也现身会议室与工作人员一起过了自己的50岁生日。

从图片来看，小米中国区总裁、集团参谋长王川在讲话，背后的屏幕也出现了一句十分简单的祝福：“祝雷总生日快乐”。

雷军，1969年出生于湖北仙桃。1987年，毕业于原沔阳中学（现湖北省仙桃中学），同年，雷军考上了武汉大学计算机系。进入大学后，对自己要求比较严的雷军就开始选修了不少高年级的课程。仅用了两年时间，雷军修完了所有学分（武汉大学是当时国内最早一批实施学分制的大学，按照学校要求，只要修完一定的学分就可以毕业）并完成了大学的毕业设计。

值得注意的是雷军在今天发布的《创办小米前后的一些思考》中提到，小米是他40岁在财务自由以后创办的公司，最大的优势在于他不会为了钱去做什么事情，同时他强调小米要做的第一件事就是货真价实。除此以外雷军还指出，在他做小米的时候曾向同仁堂、海底捞、沃尔玛和Costco四家公司学习：“第一点，我们像同仁堂一样做产品，货真价实，有信仰。第二点，向海底捞学用户服务，做超预期的口碑。第三点，向沃尔玛、Costco这样的公司学运作效率。”

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关键词：雷军小米手机周受资

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