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微软Windows 10用户将通过Windows Update接收Edge浏览器更新

2019/12/17 6:25:17来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月17日消息 在微软的Ignite 2019大会上微软公司宣布了最新的Edge浏览器的正式上市日期：基于Chromium的Microsoft Edge将于1月15日正式发布，并且这一浏览器将通过OTA软件更新的方式推送。

在更新版本的支持文档中，微软已注明基于Chromium的Edge将通过Windows Update进而安装到Windows 10计算机上。

因为基于Chromium的Edge版本没有与Windows或任何操作系统绑定，官方建议用户对旧版Edge的数据进行备份，并且将为所有运行Windows 10版本1803（2018年4月更新）或更高版本的系统``自动''部署新浏览器。

微软公司表示：“为帮助我们的客户变得更加安全和最新，Microsoft将通过运行Windows 10 RS4及更高版本的自动更新功能推送Microsoft Edge（基于Chromium）。”

尽管消费者将被迫使用新的Edge浏览器，但微软表示将启动Blocker Toolkit以便管理员可以在启用了自动Windows Update的配置上对新浏览器的升级安装进行控制。

微软已在该浏览器在一月全面上市之前向商店添加新的扩展，前者已邀请开发人员更新其现有的Edge扩展插件并将其他功能逐步扩展迁移到新的浏览器。

由于Edge的普及率较低并且Microsoft严格审查每个扩展程序的严格政策，传统的Edge从未获得大量的浏览器扩展程序。但Edge用户将能够从其他市场（例如Chrome网上商店）安装Chrome或Chromium扩展程序。

基于Chromium的Edge目前在其附加组件网站上拥有100多个扩展程序，但该商店可能会在1月浏览器全面上市之前获得更多的附加组件。

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关键词：微软Windows 10Edge浏览器

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