桥上的火车呜呜地开：微软推出《桥上火车》4K主题壁纸包

IT之家12月15日消息 微软已向Windows 10用户的Microsoft Store添加了新的主题包。新主题包名为“桥上火车”，包含有10张高质量4K壁纸，微软如此形容这款全新的壁纸包：欣赏世界各地桥梁，栈桥和火车疾驶而过的震撼。

用户在下载完4K壁纸包后需转到开始>设置>个性化>主题，然后单击所需的主题。如要基于当前墙纸应用并更改为最合适的颜色，请转到“自定义”>“颜色”>“从背景中自动选择原色”。