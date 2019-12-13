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寒冬阳光感受下：微软推《寒冷早晨》Windows 10 4K主题包

2019/12/13 17:38:11来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月13日消息 冬至将至，微软也切合季节于近日向Windows 10用户推出一款全新的4K主题包，名为《寒冷早晨》。

《寒冷早晨》4K主题包中含有15张高质量壁纸，微软介绍用户在安装后“可从屏幕上感受到在初冬的早晨寒冷的环境中由太阳光线给予的温暖”。下载完成后点击开始>设置>个性化>主题，然后单击所需的主题。如需基于当前墙纸应用并更改为最合适的颜色，请转到“用户自定义”>“颜色”>“从背景中自动选择颜色”。

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关键词：微软Windows 10

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