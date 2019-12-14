内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>微软

微软照片Windows 10版获更新：加入OneDrive功能及其徽标设计

2019/12/14 7:41:23来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月14日消息 Microsoft Photos应用程序已获得更新，新版带来了重要的新功能、错误修复和各种其他改进。此更新将应用程序升级到版本2019.19081.22010.0。

更新到最新版本后，Microsoft Photos应用获得了OneDrive小图标加持。单击该图标将显示几条信息，例如OneDrive上的已占用空间和可用空间。您还可以查看来自特定文件夹以及OneDrive上所有文件夹的照片。

Microsoft Photos应用程序更新日志：

OneDrive图标–Photo应用程序现在在标题栏上显示一个专用于OneDrive的图标。

· 通过单击它，用户可以查看OneDrive计划上的占用空间和可用空间。

· 用户还可以选择只从“图片”文件夹还是从所有文件夹查看照片。

· 错误修复和各种改进。

Microsoft最近向Microsoft Photos应用程序添加了Bing搜索图标。单击该图标后，它将开始在网上搜索并显示与用户当前在“照片”应用中查看的图像相似的图像。

Bing图标和OneDrive图标都是Microsoft Photos应用程序中受欢迎的新增内容，但是两者都仅对Windows Insiders可用，因此如果用户使用的是Windows 10 1903或任何其他旧版本的Windows 10则不会收到这两个图标更新，仍然需要再等几天才能在Windows 10 PC上对其进行测试。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Windows 10微软照片OneDrive

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有