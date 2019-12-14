微软照片Windows 10版获更新：加入OneDrive功能及其徽标设计

IT之家12月14日消息 Microsoft Photos应用程序已获得更新，新版带来了重要的新功能、错误修复和各种其他改进。此更新将应用程序升级到版本2019.19081.22010.0。

更新到最新版本后，Microsoft Photos应用获得了OneDrive小图标加持。单击该图标将显示几条信息，例如OneDrive上的已占用空间和可用空间。您还可以查看来自特定文件夹以及OneDrive上所有文件夹的照片。

Microsoft Photos应用程序更新日志：

OneDrive图标–Photo应用程序现在在标题栏上显示一个专用于OneDrive的图标。

· 通过单击它，用户可以查看OneDrive计划上的占用空间和可用空间。

· 用户还可以选择只从“图片”文件夹还是从所有文件夹查看照片。

· 错误修复和各种改进。

Microsoft最近向Microsoft Photos应用程序添加了Bing搜索图标。单击该图标后，它将开始在网上搜索并显示与用户当前在“照片”应用中查看的图像相似的图像。

Bing图标和OneDrive图标都是Microsoft Photos应用程序中受欢迎的新增内容，但是两者都仅对Windows Insiders可用，因此如果用户使用的是Windows 10 1903或任何其他旧版本的Windows 10则不会收到这两个图标更新，仍然需要再等几天才能在Windows 10 PC上对其进行测试。