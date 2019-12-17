包含多项改进：微软向快速通道用户推送Windows 10版本19536

IT之家12月17日消息微软今天将在快速通道中发布适用于Insiders的全新Windows 10版本并随之带来了几个值得注意的新更改和增强。这是第一个与Windows 10特定发行版无关的版本，这意味着它比20H1更新但并不需要为20H2、21H1或以后的任何版本做出关联。

升级日志：

用户检测到可选更新后，它们将被列在“设置”>“更新和安全性”>“Windows Update”>“查看可选更新”下，Windows Update将自动使用户的驱动程序保持最新。

• Windows RE（恢复环境）不再需要管理员密码即可访问恢复工具。

• 更新了新的File Explorer搜索体验，用户可以通过右键单击下拉菜单中的选项来删除以前的搜索。

• 修复了导致启用“自动在搜索框中键入”文件资源管理器设置时查询的第一个字符被删除的问题。

• 解决了当通过商店对安装的游戏进行更新时，可能会导致意外地需要重新下载整个游戏的问题。

• 修复了即使用户已在“设置”中启用也可能导致任务管理器的图标未出现在任务栏的通知区域中的问题。

• 修复了可能导致资源管理器卡住并且不显示任何磁盘活动的问题。

• 解决了越南语Telex键盘的问题，即在某些应用程序中输入大写字母后，Ctrl + A将停止在该应用程序中工作的问题。

• 修复了在UI中创建新存储会失败并带有不正确参数的问题。

• 解决了向上拖动UWP应用的底部以调整其大小之后，从底部进行的任何进一步的调整操作均无效的问题。

• 以前使用HomeGroup的用户将不再看到有关其弃用的升级通知。

• 修复了“设置”>“搜索”>“搜索窗口”下的文本中的错字。

• 将“下载文件夹”添加到“隐私设置”选项中

• 解决了当设备处于脱机状态，用户导航到“语言设置”下的每种语言选项时仍可下载语言功能。

• 解决了当将鼠标悬停在用省略号截断的文本上时，可能不会显示全文显示在“设置”中的问题。

• 在Wi-Fi下删除单独的Hotspot 2.0设置。在此功能仍处于实验阶段时提供了此设置，并且启用此功能现在已成为启用Wi-Fi的一部分。

• 解决了可能导致“设置”中显示的蓝牙电池电量卡住，从而降低准确性的问题。

• 解决用户回滚所使用的版本，Windows Update可能仍会在“更新历史记录”下列出较旧的版本号。

用户现在就可以从快速通道中获取相应的更新文件。