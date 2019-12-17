雷军似乎很招雪。

例如，他五十岁生日的昨天（2019年12月16日），北京下了雪。而他的40岁生日，北京也下雪了。至于他到底是在2008年还是2009年过的40岁生日，这似乎是个谜。

图片来自小米公司CFO周受资微博

按照《雷军豹变》里的说法，在十年前的2009年12月16日，是一个雪夜，雷军带着毕胜、黎万强、李学凌在北京燕山酒店对面的酒廊咖啡馆庆祝生日（雷军出生于1969年12月16日）。

据说，当天谈话的基调是反思：“（雷军）讲他的劳模人生，是不是错了？反思自己这么多年的职业生涯，从领导哲学，到做事哲学上是不是有错。”

聚会临近结束，大家说40岁了，总结一下。雷军留下一句话：“要顺势而为，不要逆势而动。”大家在双榆树当代商城的岔道口，分头打车回家。

但在《雷军豹变》这篇稿子之前，另外一篇讲述雷军四十岁的稿子则说的是2008年12月10日雪夜，北京燕山酒店对面酒廊咖啡馆，参与的人也是毕胜、黎万强和李学凌。

据说，当时黎万强举起杯子大声对雷军喊道：“四十岁才刚开始，你怕什么！”与另外一篇稿子一样，那会他们也是站在双榆树当代商城的岔道口，分头打车回家。

我们查了一下，2008年12月10日和2009年12月16日，北京确实都下了雪。或许，一个是雷军的虚岁生日、一个是雷军的实岁生日，他过了两次四十岁生日，邀请了同一拨人，在同一地方。

现在，雷军生日下雪的日子里还需要加上一个：2019年12月16日。

劳模人生

雷军少年成名。

根据百度百科的资料显示，生于1969年12月16日的雷军，在1987年考上了武汉大学计算机系。仅用了两年时间，雷军修完了所有学分，甚至完成了大学的毕业设计。

1992年初，雷军加盟金山公司，先后出任金山公司北京开发部经理、珠海公司副总经理、北京金山软件公司总经理等职。1998年8月，开始担任金山公司总经理；2000年底，金山公司股份制改组后，出任北京金山软件股份有限公司总裁。

金山是他的第一份工作，他在这一待就是15年，把这家公司带上了市。

也是在金山，雷军的勤奋广为人知。

据说，雷军在金山是7X16小时的工作，他一天要工作16个小时，每周工作七天。这种工作强度到创办小米才有所减缓，但依然达到了每天12小时。

但这种勤奋却在金山上市时让雷军陷入了一种迷茫。据《雷军：小米是我不能输的一件事》报道，在2007年金山上市时，6亿多港元的市值让雷军很困惑，这家他投注了15年心血的公司市值远远不及同年在香港上市的阿里巴巴(市值15亿美元)，更别提2005年在纳斯达克上市的百度了(市值39.58亿美元)，甚至还落后于盛大网络、第九城市和巨人游戏。

他离开了金山，让自己开始“拎着一麻袋现金看谁在做移动互联网”。因为，当时的雷军相信，移动互联网是一个10倍于PC互联网的市场，

五十，知天命

多篇报道都说，雷军是在自己40岁生日时有了成立小米的想法，接下来就是他与黄章之间的纠纷，以及一锅小米粥的故事。

成立9年来，小米已经从一家初创企业一举成长为一家市值超过2000亿的大企业。而在昨天雷军50岁生日当天，一篇《雷军：创办小米前后我的一些思考》被刷屏。

在这篇文章中，雷军提到小米在创办前向同仁堂、海底捞、沃尔玛和好市多（Costco）的学习，以及具体的学习实践。详情请参阅文末附件雷军稿件全文。

今年与雷军一起过50岁生日的手机圈大佬，还有华为的余承东。

在8月份发布智慧屏的时候，同样知天命的余承东说，智慧屏是他最好的50岁生日礼物；对于雷军来说，小米一直都是他最好的生日礼物。

这对相爱相杀了七八年的老伙伴，角色一再互换，在可以遇见的未来，也还将继续纠缠。

还有就是，黎万强没有出现在今年的生日照片里，他离开了小米。

附：雷军：创办小米前后我的一些思考