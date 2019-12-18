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字节跳动张羽：抖音已成为中国最大的知识普惠平台

2019/12/18 15:07:38来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月18日消息 今日，“2019DOU知创作者大会”在北京举行。字节跳动副总裁张羽表示，在中国首个短视频知识普惠行动“DOU知计划”的推动下，抖音形成了立体化的知识内容生态，已成为中国最大的知识普惠平台。

▲字节跳动副总裁张羽

张羽表示，截至12月2日，抖音上粉丝过万的知识内容创作者数量已超过7.4万名，这些创作者累计创作了1985万条知识短视频，累计播放量超过了1.9万亿；这些知识内容在抖音的日均播放量超过了52.1亿次，日均点赞量超过1.6亿次。

今年3月，抖音、字节跳动平台责任研究中心与中国科学院科学传播局、中国科学技术协会科普部、中国科学报社、中国科技馆联合启动了“DOU知计划”。号召有知识创作能力的机构和个人在抖音积极创作知识短视频。至今，已有包括13位两院院士在内的专家学者和多家机构参与这项计划。

张羽指出，在知识生产环节，短视频丰富了知识的内涵，丰富了知识的图谱；在知识传播环节，短视频拓展了知识传播的边界，打破了知识传播中的固有壁垒，让用户随时随地接收知识信息。在知识习得环节，短视频点亮了用户进一步深入学习的兴趣，以直观生动的形式，提升用户知识学习的效率和效果。

▲字节跳动副总裁张羽为2019抖音年度知识内容创作者颁奖

“信息创造价值，在信息创造的诸多价值中，尤以知识传播的价值最为高远。”字节跳动副总裁张羽认为，对知识内容的持续投入，将有利于整个互联网内容行业的持续健康发展。

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关键词：抖音

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