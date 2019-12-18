亚马逊在竞争中始终保持强硬姿态

北京时间12月18日早间消息，在浏览器内输入Relentless.com网址，然后点击，知道它会指向哪里吗？亚马逊。亚马逊创始人、CEO贝佐斯（Jeff Bezos）有一家公司名字就叫Relentless。

多年来，贝佐斯一直推崇“Relentless”（有残酷无情之意）战略，将线上书店变成电商巨头、云计算领袖。回看亚马逊历史，它总是无情践踏对手，保持强硬姿态。

例如，周日时，亚马逊通知第三方销售商，以后给Pirme会员送货时不会使用联邦陆运（FedEx Ground）服务。周一有媒体刊文报道此事，联邦快递股价闻讯下跌近2%，后来反弹，收盘时下跌约1%；对于亚马逊的举动，联邦快递提出批评。

联邦快递新闻发言人指出：“亚马逊的决定只会影响少量货主，尽管如此，当发货高峰期到来时，小企业的选择会受到限制，可能无法完全满足客户的需求，业务管理能力也会被削弱。”

一直以来，亚马逊不断巩固自有配送网络，降低对第三方（比如联邦快递、UPS、美国邮政服务）的依赖。彭博社报道称，亚马逊之所以抛弃联邦陆运，主要是因为它的服务质量达不到亚马逊标准。由此可以看出亚马逊的残忍。

还有，亚马逊推出FireTV设备，本月，亚马逊突然抛弃Roku旗下广告科技公司Dataxu，本来Dataxu是亚马逊第三方广告销售商。Roku刚刚宣布完成对Dataxu的收购交易，亚马逊就狠下杀手。在流媒体电视设备市场，亚马逊和Roku是竞争者，双方的争斗越来越激烈。这件事也可以证明亚马逊的残酷。

几天前，《纽约时报》刊发文章，谈到AWS服务。报道称，AWS从开源软件社区获得各种功能和工具，这样做可以让赚钱的AWS产品变得更强大，但是较小的创业公司会因此受到伤害。

对于贝佐斯来说，亚马逊永远处在“Day One”状态。在“Relentless”战略的指引下，亚马逊将会变得越来越大。