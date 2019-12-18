索尼PS4手柄后侧键连接板国行价公布：249元，1月16发售

IT之家12月18日消息 据PlayStation中国官微消息，索尼互动娱乐（上海）有限公司今日公布，将于2020年1月16日发售DUALSHOCK®4后侧键连接板，建议零售价249元人民币。

据官方介绍，DUALSHOCK®后侧键连接板适合所有喜爱竞技性游戏的玩家。这款新配件在保持DUALSHOCK®无线控制器的舒适性和手感的前提下，提供了更丰富的功能和更强大的性能，进一步增强了游戏体验。

该产品造型顺滑，配备两个可自定义的高敏感度后侧键，让玩家可以更灵活地使用双手，缩短反应时间，在竞技游戏中取得优势。

两个后侧键可以映射多达16种不同的动作，例如三角键、圆圈键、R1键和R2键等，并提供出色的触觉反馈。玩家在操作时可以自然地掌控跳跃和滑动的节奏。该产品配备OLED显示屏，可实时显示按钮分配信息。

专用按钮可让玩家即时重新映射后侧键的输入，让玩家随时准备好面对任何游戏挑战。此外，玩家还可以选择并保存多达三个不同的配置文件，并配备耳机直通接口，可以将任何3.5毫米有线耳机连接至控制器。

产品已针对所有PlayStation®4和PlayStation®VR游戏进行了测试和核准，并且完美契合DUALSHOCK®4无线控制器的人体工程学设计。