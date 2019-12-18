美国媒体十年发展回顾：内容为王过时，网络巨头崛起

北京时间12月18日下午消息，据外媒报道，1996年比尔·盖茨（Bill Gates）就曾说过：“内容为王”，在媒体和通信行业，盖茨的这番话一语中的。

但是在过去十年中，事实证明，内容发行商——AT&T、Verizon、Comcast和Netflix——才是实际上的“王者”，他们在原创节目上投资数十亿美元，而规模较小的媒体公司则争先恐后地寻找自己的买家。与此同时，广告费大把大把地从内容所有者手中流向在线巨头，而后者的内容几乎完全依赖其他方提供。

十年之转变

回顾2010年，我们可以看到：

时代华纳和新闻集团在2010年的销售额仅次于迪士尼，有线网络收入的增长贡献了大部分销售额，但由于金融危机余波未尽，2009年广告市场仍旧疲软。

DirecTV是当时全球最大的付费电视供应商，到2010年底，公司在北美和南美拥有超过2800万用户。

雅虎在2010年1月还是一家市值高达240亿美元的互联网巨头，两年前刚拒绝了微软提出的440亿美元收购要约。

一直到2011年1月为止，NBC Universal的老东家还是通用电气；后者一直持有NBC Universal的49%的股份，直到2013年。2010年1月，通用电气的市值为1610亿美元，如今才960亿美元。

Netflix的市值为29亿美元，刚刚从DVD行业向流媒体转型。

AT&T的固定电话（以及DSL）收入高于无线业务，公司尚未收购DirecTV或时代华纳。

Charter Communications仍是一家鲜为人知的区域电缆公司，价值不过40亿美元。

Viacom和CBS——2010年时期的两家最大的内容公司——于本月初合并。两家公司的合并标志着这十年来的一个重要趋势——纯内容公司的时代正在消逝。

尽管迪士尼直到今年仍然是一家纯粹的内容公司，拥有2660亿美元市值，但迪士尼之后的两家最大的纯内容公司——Discovery和ViacomCBS——的市值都不到400亿美元。（虽然索尼的市值高达820亿美元，但娱乐业务仅占索尼公司的一小部分。）

狮门（Lionsgate）、米高梅（MGM）以及其他更小的内容提供商，很有可能会在未来十年内为谋生存而寻求出售。

在曾经的媒体和互联网巨头的废墟之上，Facebook、Twitter、Spotify还有Snap陆续拔地而起，成为现代媒体新星。这几家公司都在2010年1月1日之后上市，每家公司的市值都在200亿美元以上。

在过去十年中，Facebook和谷歌一直是最具影响力的互联网公司，仅凭市值就可说明一切：Facebook今日的市值为5640亿美元；Alphabet（谷歌母公司）的市值为9380亿美元，为继苹果和微软之后的美国第三大上市公司。凭借排名第一的搜索引擎和2006年收购的YouTube，谷歌的广告影响力已然翻了一番。

Pivotal Research去年估计，谷歌和Facebook贡献了90%的数字广告增长。过去十年中，这两家公司的庞大规模和保守的商业模式，让大量新兴数字媒体公司无处生存。Tumblr、BuzzFeed、Zynga和其他2010年代初的数字宠儿都未能蓬勃生长。

Facebook的增长更得益于公司的两次关键收购——2012年以10亿美元收购Instagram，以及两年后以190亿美元收购WhatsApp。彭博社去年估计，若Instagram仍是一家独立公司，其本身价值可能会达到1000亿美元。

下图说明了媒体和电信公司在十年前和十年后的市值变化

后起之秀

在表上有名的这些公司里，Netflix的涨幅高居榜首，市值从2010年的29亿美元到2019年底飙涨至1320亿美元。虽然Netflix早已在2010年的时候已经开始向流媒体视频转型，但那时候公司还未走向购买原创节目之路。2013年，Netflix第一次购买原创节目《纸牌屋》，紧接着又买下《铁杉树丛》和《女子监狱》等原创节目。《女子监狱》一共播了七季，今年刚迎来最终季。

Charter和T-Mobile的价值增长几乎相同，尽管两者采取的方式大相径庭。两家公司的市值均上涨了2300%之多。曾经，Charter是美国第四大有线电视公司（排名在Comcast、时代华纳有线电视和Cablevision之后），2015年公司以790亿美元价格收购了时代华纳有线电视之后，到如今已成为第二大有线电视运营商。

2011年，AT&T因收购失败向T-Mobile支付了一笔60亿美元的分手费。靠着这笔资金，T-Mobile奋发图强一句超越Sprint成为美国第三大无线运营商。如今，T-Mobile的步子迈得更大了：公司试图说服联邦法官批准其与Sprint的合并。

名单上另一家增长超过1000%的公司的亚马逊。亚马逊利用自己在零售领域的优势，推出Amazon Prime Video，大举进军媒体世界，以及其他各种新业务领域。

有些公司内部发力不断成长，有些公司则依靠兼并发展壮大自己。

Comcast从通用电气手中买下NBC Universal（CNBC的母公司），再加上梦工厂动画公司（Dreamworks Animation）和天空电视台（Sky），公司也走上了从有线运营商向国际内容公司的转型。如今，公司价值已是十年前的四倍多。

迪士尼这些年在首席执行官鲍勃·伊格尔（Bob Iger）带领下，通过买买买——买下漫威、卢卡斯影业和21世纪福克斯的大部分资产，将自己从娱乐与主题公园公司，发展成为一家媒体巨头。

远远落后

尽管名单上的公司在2010年1月日之后或多或少都有所增长，但由于2008年的金融危机导致市场严重低迷，Sprint、AT&T、Discovery、Centurylink以及Dish等公司的市值增长均不到100%。

Sprint的市值很大程度上靠着与T-Mobile的潜在合并协议支撑着。若没有该笔交易，公司的市值或许会更低。

事实上，考虑到公司曾在2015年和2018年分别斥资670亿美元收购DirecTV和850亿美元收购时代华纳，AT&T仍能维持71%的增长颇令人惊讶。两笔收购总价值超过了1500亿美元，高出公司在过去十年内的1170亿美元市值增长。这也解释了，为什么对冲基金Elliott Management愿意在今年初买入AT&T的股份，并希望帮助公司在下一个十年里经营得更好，还提出调整管理层的建议。

Discovery的规模增长了84%，其中包括2018年的一笔价值146亿美元的收购交易，收购的公司为Scripps Networks Interactive。目前，Discovery的市值仅160亿美元，暗示Discovery或许为收购Scripps付出了太多。后者的线性有线网络在流媒体视频越来越盛行的年代似乎不再有吸引力。

这十年来，Dish一直很努力地希望向无线公司转型，但就是时运不济。与此同时，公司的卫星电视业务又流失大量客户。种种艰难之间，Dish仍在苦苦等待美国法官维克托·马雷诺（Victor Marrero）的决定，即公司是否可以获得无线广播并与T-Mobile共享网络托管协议。

虽然公司在2017年以340亿美元收购了Level 3 Communications，Centurylink的市值勉强小幅上涨了一点。过去十年来，随着有线和无线公司纷纷加入竞争，该电信供应商的业务始终难有起色。