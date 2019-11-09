Netflix、HBO用户分享密码薅羊毛，官方呼吁停止

IT之家11月9日消息 据外媒BGR报道，包括Netflix，HBO和其他有线行业“大佬”在内的内容提供商联盟正在打击分享密码的行为。

报道称，上述提供商正在想办法让滥用密码共享变得更加困难。例如，可能要求用户定期更改其密码，或输入通过文本接收的密码以保持观看状态。其他措施可能包括阻止第三方从连接电视的设备（如第二位置的Roku）登录到同一流帐户，甚至使用生物识别技术（例如所有者的指纹）登录服务。

创意与娱乐联盟包括多个知名成员，不仅仅是Netflix和HBO，亚马逊，迪士尼，维亚康姆，康卡斯特和查特也都参与其中。该组织最初是为对抗在线隐私而成立的，后来宣布正在研究密码共享问题。

目前尚不清楚该联盟何时执行这些规则，尤其是考虑到Disney+和Apple TV+等新服务允许每个帐户最多将密码共享给六个成员。相比之下，Netflix为其最昂贵的帐户提供四个成员密码共享的支持，而最便宜的会员资格仅支持单个成员。

报道称，任何旨在阻止人们与亲朋好友共享密码的行为都可能让某些用户取消订阅。

据悉，报告引用了Parks Associate的调查，称付费电视行业将因盗版和密码共享而损失66亿美元，到2024年，这一数字将激增至90亿美元。