Netflix凭借17项提名称霸金球奖，首次获最佳电影提名

北京时间12月10日消息，Netflix在周一创造了历史。该流媒体巨头在金球奖上首次获得了最佳电影提名。

电影《婚姻故事》剧照

据金球奖的提名名单，有四部Netflix出品的影片获得了最佳电影提名：《婚姻故事（Marriage Story）》《教宗的承继（The Two Popes）》和《爱尔兰人（The Irishman）》均获剧情类最佳电影提名，《我叫多麦特（Dolemite is my Name）》获音乐/喜剧类最佳电影提名。

Netflix总共收获了17项提名，领跑此次金球奖。HBO紧随其后，收获15项提名。

金球奖是由好莱坞外国新闻协会（Hollywood Foreign Press Association）的大约90人组成的小组颁发的，被誉为奥斯卡金像奖的风向标。

Netflix的统治地位突显了好莱坞格局的变化。随着影院对Netflix较短的电影院放映窗口不满，电影评论家们开始接受流媒体服务的内容。

竞争对手方面，亚马逊Prime Video出品的《了不起的麦瑟尔夫人（The Marvelous Mrs.Maisel）》和《伦敦生活（Fleabag）》获得提名，苹果Apple TV+的《早间新闻（The Morning Show）》为该公司赢得首个金球奖提名。迪士尼在动画类提名别中占据主导地位，在五部提名中占三部，分别为《玩具总动员4（Toy Story 4）》、《冰雪奇缘II（Frozen II）》和《狮子王（The Lion King）》。