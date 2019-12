Netflix凭借17项提名称霸金球奖，首次获最佳电影提名

北京时间12月10日消息,Netflix在周一创造了历史。该流媒体巨头在金球奖上首次获得了最佳电影提名。

电影《婚姻故事》剧照

据金球奖的提名名单,有四部Netflix出品的影片获得了最佳电影提名:《婚姻故事(Marriage Story)》《教宗的承继(The Two Popes)》和《爱尔兰人(The Irishman)》均获剧情类最佳电影提名,《我叫多麦特(Dolemite is my Name)》获音乐/喜剧类最佳电影提名。

Netflix总共收获了17项提名,领跑此次金球奖。HBO紧随其后,收获15项提名。

金球奖是由好莱坞外国新闻协会(Hollywood Foreign Press Association)的大约90人组成的小组颁发的,被誉为奥斯卡金像奖的风向标。

Netflix的统治地位突显了好莱坞格局的变化。随着影院对Netflix较短的电影院放映窗口不满,电影评论家们开始接受流媒体服务的内容。

竞争对手方面,亚马逊Prime Video出品的《了不起的麦瑟尔夫人(The Marvelous Mrs.Maisel)》和《伦敦生活(Fleabag)》获得提名,苹果Apple TV+的《早间新闻(The Morning Show)》为该公司赢得首个金球奖提名。迪士尼在动画类提名别中占据主导地位,在五部提名中占三部,分别为《玩具总动员4(Toy Story 4)》、《冰雪奇缘II(Frozen II)》和《狮子王(The Lion King)》。