中星18号卫星发射失败，中国卫通获得2.5亿美元保险理赔款

中国卫通发布重大事项进展公告称，2019年8月19日20时03分，中星18号卫星在西昌卫星发射中心成功发射升空，星箭分离正常，但卫星工作异常。

中星18号卫星的所有权及风险自发射时点起转移至中国卫通集团股份有限公司。中国卫通已向中星18号项目保险首席承保商提交损失证明，损失证明中提出的损失为全部损失，损失金额为发射保险保单全部保额。

中国卫通已与保险承保商签署《责任解除协议》，并已通过内部决策程序，确认中国卫通可从保险承保商获得关于中星18号卫星的保险理赔款为2.5亿美元，为发射保险保单全部保额，该保额可覆盖中星18号卫星项目的全部投资额。根据前述协议约定，目前中国卫通已收到2.085亿美元赔付款，保险承保商将根据协议约定赔付进度予以支付剩余0.415亿美元。

据悉，中星18号卫星是中国卫通集团有限公司所属的一颗用于广播电视及宽带接入业务的地球静止轨道通信卫星，该卫星首次采用“东方红四号增强型”平台，平台由中国空间技术研究院负责研制，载荷由法国泰利斯公司研制，支持14个ka频段波束、30个ku频段和2个kaBSS转发器。转发器可以提供总计10Gb的通信容量，单个波束最大的下行带宽可达到500兆（终端下载速度达100兆），而卫星定点于东经115.5度的赤道上空，设计寿命15年。