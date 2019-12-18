一直计划退休的柳传志，今天正式宣布退休了。

王健林曾评价柳传志“真正有企业家领袖的范儿”，冯仑戏称柳传志已经可以把自己的像挂在墙上供人顶礼膜拜。他还有一个外界赋予的称呼——“教父”，这是莫大的肯定，但他很淡然：“我不承认这个称呼。”

在至今仍活跃于公众视野的民营企业家中，柳传志是绝对的前辈。他和最近频频发声的华为创始人任正非同龄，比后者还大了几个月。业已卸任的马云则是小他二十岁的后辈，只是，与马云的自在放手相比，柳传志的退休过程充满了家长般的操心。

古稀之年，奔波忙碌，未免太过辛苦。但总结这辈子，柳传志却说“太值”。他经历过了当下年轻人无法想象的困难，也承受住了自己年轻时做梦也想不到的生活。联想成立35年，相当于柳传志的半生心血，他是联想陷入危机时的关键解药，是联想人心目中的精神领袖，然而他的贡献，却不止于此。

时代的柳传志

柳传志这一代的企业家，骨子里都带着家国情怀。

新一代企业家里，他最欣赏的是马云。2017年，马云在底特律的美国中小企业论坛发表演讲。柳传志看到相关报道，激动溢于言表。他写了很长一篇感言，称让他真正在意的，是“能把中国的经济发展、中国在经济领域的突破在国际上展现，为中国人增光露脸的事情”。让他总是如鲠在喉的，则是“外国人，尤其是发达国家的人，特别是美国人，真的不了解中国，把中国看低了、看扁了。”

柳传志所激动的，对于新一代的企业家、创业者来说，也许是陌生的，但这却是柳传志做企业时内心最真实的想法——以振兴民族产业为己任。无论是联想后来在“做大与做强”中选择“做大”，还是收购IBM的PC业务、发力国际化，这些都是联想战略上的布局，也是一家中国民营企业民族自豪感的体现。

从一定程度上来说，联想和柳传志做到了。

联想已是全球PC产业的霸主。数据显示，今年三季度，联想蝉联全球PC出货量第一，市场占有率接近四分之一。此外，联想聚焦专注策略，更多将投资集中在具有盈利增长潜力的国家，比如欧洲，就是联想为其移动业务选定的新战场。

而柳传志本人，是“中国改革风云人物”、全国劳动模范、《时代周刊》评选的“全球25位最有影响力的商界领袖”之一、改革开放40年百名杰出民营企业家...

在柳传志看来，改革开放的历史像一本书，一页一页装订而成。中国高科技产业也需要一步一个脚印地前进，不可能一蹴而就。他在接受采访时坦陈：“通过改革开放，中国已经把能量积蓄起来了，后边就该有更大的突破。高举改革开放的大旗、支持企业家创新创业，我们就会不断地提高眼界、不断超越，向着更高的目标挺进。”

他是开创中国PC产业先河队伍的带头者，也是众多企业家们敬重的老大哥：

2016年，马云接棒柳传志，成为中国企业家俱乐部第二任主席。他在演讲中表示，柳传志不亚于世界上任何一个了不起的企业家，他将其称为“中国企业界的财富”。

贾跃亭认为，柳传志是当代最值得尊重的企业家之一。

在刘永好心目中，柳传志是最具企业家精神的一位创业者、企业家，公平正直又仗义热心。

毛大庆则表示，柳传志是他一辈子最为敬重的人。

他和联想就像船长与巨轮，亲历了改革开放，经济浪潮起起伏伏，而他坚韧、敏锐、与时俱进，把握住了联想进击的方向，联想也载着他远航，迎接掌声、赞美、荣誉、尊敬。

联想的柳传志

联想是中国最具有代表性的企业之一。

它诞生于中科院的“一院两制”。当年，柳传志的主要工作内容是做计算机样机，但做完了就放在那里，只为“跟上世界先进水平”。

后来，时任中科院副院长的周光召国外考察归来，提出“一院两制”：在专门做基础研究的同时，鼓励科技人员创办企业，将技术成果转变为生产力。

很多科学家不愿意走这条路，柳传志却想试试，除了成果搁置的不甘外，也因为他认为“自己还是有能力在应用领域做出点事的”。

于是，1984年11月，柳传志和10位同事创办了中科院计算所新技术发展公司，这就是联想的前身。35年里，联想和大多数中国民营企业一样，经历了创始人的战略方向分歧、股权改制与重组、领导层交接班等难题，却总能相对顺畅地得到解决，这其中，柳传志起到了至关重要的作用。

2000年，柳传志将联想集团一分为二，分别交给了杨元庆和郭为，转身迈入投资领域，做起了联想控股。收购IBM的PC业务后，他向杨元庆让出了董事长的位置。然而2008年，联想集团全年亏损2.26亿美元，面临成立25年来最大的一次亏损，于是，柳传志重新出山，直至业绩走向稳定，股价上涨，扭亏为盈。

救场后的柳传志，再次退居幕后，直到去年5月，联想陷入5G标准投票风波，柳传志罕见发声，以《行动起来，誓死打赢联想荣誉保卫战》联名信做出回应，一定程度上扭转了当时联想在舆论场上的被动局面。

作为中关村最早的一批创业者，柳传志的管理风格是“温和鹰派”，他拥有东方式的游刃有余，更兼具西方式的严格管理。联想成立初期，他“按章办事”，也“在该出手时出手”，不越过那道线的位置，联想仍然生存了下来。改制阶段，他展现了过人的远见和谋略，以及十足的耐心与决心，他的原则是“既要改革，还不能做改革的牺牲品”。世纪之交，多年耕耘后，联想在他手中成为了中国高新技术产业的旗帜和标杆。2009年，他挽狂澜于既倒，出山掌舵，拯救了深陷巨额亏损泥潭中的联想集团。

还有他开辟的新事业——联想控股，上市并不是这局棋的结束，“战略投资+财务投资”的双轮驱动模式下，柳传志的期望是建立“联想系”资本帝国大版图，他曾透露，2018年后，联想控股旗下子公司有望陆续分拆上市，A股将是联想控股在资本市场谋篇布局的下一个重要战场。

而柳传志还是那个柳传志。只是，那个对未来充满信念与勇气的青年，那个愿意亲自尝试的工程师，那个在正确与错误中探索前行的创始人，已至暮年。如今，舞台站上了越来越多的年轻人，那些是他选择的，而他和联想，是时代选择的。

他是中国民营企业家中的“常青树”，现在，“常青树”正式退休，35年兢兢业业，他需要休息，也应该休息了。