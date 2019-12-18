柳传志、朱立南全员信：产业报国是初心，也是愿景

IT之家12月18日消息 联想控股今日发布公告称，柳传志宣布卸任联想控股董事长。

公告称，12月18日本公司董事长柳传志向董事会提交书面辞呈，柳传志根据公司既定计划，辞任本公司第二届董事会董事长、执行董事及提名委员会主席职务，自2019年12月31日结束后生效。继柳传志辞任后，董事会欣然颁授本公司名誉董事长职衔予柳传志。

柳传志和朱立南发出全员信，以下为信件原文：

愿邀风云共年华

——柳传志、朱立南致联想控股全体同仁的一封信

亲爱的同事们：

今天对于联想控股来说，是一个非常特殊的日子。我们很高兴地告诉大家，经过多年打磨、精心准备的公司传承计划，在今天得以实现。董事会一致通过，由宁旻接任公司董事长一职，李蓬任首席执行官，他们未来将带领大家，朝着我们心中共同的愿景，继续坚定进发。

在我们的整个企业生涯中，做了一些工作，取得了一些成绩，同时也犯过不少错误，遇到过许多挫折。我们曾攀上高峰，也曾跌入深谷，但无论成功还是失败，经验还是教训，都是用生命的精华在交付成长的学费，收获存在的资格。

“产业报国”是我们的初心，也是我们的愿景。实现愿景并不容易，需要一代代联想人矢志不渝地拼搏，也因此，传承计划就格外重要。我们花了多年时间在公司治理、制度设计和管理文化锻造等方面进行认真规划、完善，并着意锻炼、培养和选拔领军人物，建设人才队伍。

宁旻历经企业发展的多次变革，高度认同企业愿景和联想核心价值观，具有大的战略格局，展示出突出的学习、组织与判断力，素质全面且对企业有深刻的理解和丰富实践；李蓬是具有国际化背景的优秀高级管理人才，践行联想文化，具有高度的承诺感，敢于创新，对投资和企业运营拥有深入的专业判断和实战经验。他们两位都是从一线打拼出来的年轻干部，志向远大，有心胸、能担当，用扎实的战功屡次证明了自己，也因此获得了董事会和广大员工的充分认可。今天的联想控股战略明确，班子成熟，2020年，公司将启动下一个五年规划的制定与执行，这是一个最合适的时间，把联想控股的事业交托到年富力强、更具创新精神、更为国际化的团队手中。

一代人有一代人的责任。今天，全球风云变幻，国际政经环境的复杂多变、科技的日新月异、产业变革的酝酿，以及商业模式的不断创新，会使未来世界的变化超乎想象，甚至可能令人措手不及，挑战巨大，同时也有大的想象空间；而作为一间投资控股公司，联想控股依然年轻稚嫩，必须全力学习攀爬，有太多地方值得改善、提升。如何把握好宏观形势，做出准确判断，如何解决关键课题，进一步构建战略格局，需要新一代领导者带领大家同心同德，用坚韧和智慧、执着和热忱，去克服艰难险阻，迎接未来的挑战与机遇。而作为联想老兵，我们会始终关心公司的发展，也将以另一种方式，继续贡献自己的价值。

告别联想的时刻，心中万千感慨。

在我们的园区一角，静静伫立着那间创业小平房。它是一个复制品，1984年联想创业时的那间小平房，因为要盖起现在漂亮的园区已经拆除了。那间斑驳简陋的小平房和今天窗明几净的高楼大厦之间，是联想走过的35年骇浪惊涛。

不会忘记创业初期的一步步风霜坎坷，以及在那懵懂和艰辛中奔涌出的向上的力量。如今，那些奋力打拼、同生共死的老一代联想人都已是白发苍苍。让我们欣慰的是，早年间的这批联想“园丁”能够享受到企业成长的果实，过着幸福的晚年生活。

不会忘记1994年与国际PC巨头展开的那场捍卫国产品牌的生死角逐，一大批年轻的联想生力军众志成城，历经苦战，在本土击败了国外强敌，进而又迈上世界舞台，参与全球竞争，为国家的科技产业化、信息化建设和互联网发展，为中国企业的国际化做出了自己的贡献。那些坚强的、激情洋溢的同事们至今依然深刻在我们的脑海里，成为生命的重要组成部分。

不会忘记新世纪开启时，我们共同谋划的联想控股新蓝图。我们希望用投资的方式，在不同领域打造出更多平台，让德才兼备者执掌帅旗；用资本的力量“为老虎插上翅膀”，用资本的力量助力中国更多实体经济和创业创新企业的发展，实现“产业报国”。于是，联想控股——这支有着光荣番号的队伍，让学习成为了一种生活方式，继往开来，孜孜以求，形成了今天“战略投资+财务投资”的业务布局。

我们的联想与众不同。在科学院的大力支持下，我们推动实现了公司的机制改革，为企业的可持续发展注入了新动力。今天，联想控股早期创业者和现在的员工总持股比例在30%左右，最高领导者态度坚决，企业的领军人追求的不是个人财富，而是要让更多的人共同受益，要保证创业的老同事生活无忧，要让不断加入的年轻同事成为企业真正的主人，这样的机制，将保证联想拥有湿润的空气，团结的力量，让员工发挥出更大的积极性和创造力，将个人的成长融入到企业的长远发展之中。

我们还通过多年积累与总结，打造出了坚实的管理和文化基础，包括“领导力三要素”，包括“企业利益第一”、“求实进取”、“以人为本”的根文化、“担当、专业、创新、协作”的文化表现形式，以及实战而来的方法论，它们在联想历史上的数次重大变革中，在我们经历的大大小小战役中，都发挥了非常重要的作用。

我们是幸运的。感谢改革开放的大时代，让我们有机会规划自己的人生，寻求生命的价值，让联想应运而生，能够为社会切实做出一点事情；感谢中国科学院为我们树立的“科技产业化”的旗帜，以及作为大股东在联想各个关键时期坚定不移的支持；感谢各级政府对联想无私的指导、鼓励与鞭策，使我们无论身处顺境还是逆境，都不会有丝毫的自满或动摇；感谢一直以来关怀、帮助联想的社会各界朋友，这些是联想最为宝贵的财富。

融入我们血液、刻进我们骨髓的是，这35年让我们拥有了一路跋山涉水、生死与共的同事们，感谢你们抱定我们共同的执念，在大风大浪中一次次搏击，不轻言放弃，不自我满足，满腔热诚，一起渡过无数次艰险的关口，一起分享每一步成长的喜悦。感谢这一场志同道合的缘分，感谢大家多年的信任、肯定和支持，以及为联想事业做出的不懈努力。

愿邀风云共年华。亲爱的同事们，愿你们初心不改，情怀永在，把诚信坦荡的一腔正气，攻城拔寨的进取精神传承下去，祝愿联想在你们的手中永远以创业的姿态向前，不因挫败气馁，不为小胜轻狂，努力做出新成绩，为我们的国家、我们的民族做出更多贡献！

柳传志 朱立南

2019年12月18日