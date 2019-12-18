杨元庆谈柳传志退休：良师诤友，传道授业解惑者也

IT之家12月18日消息 今日，联想控股发公告宣布，联想控股董事长、执行董事、联想集团创始人柳传志卸任公司董事长及执行董事。同时，联想控股执行董事、高级副总裁、首席财务官宁旻接任董事长，并任提名委员会及战略委员会主席。

随后，联想集团董事长兼CEO杨元庆发文表示：“柳总于我，亦师亦友。师者，传道授业解惑者也。柳总所传的道，是‘为国争光’的道，是‘永远要立更高目标’的道。”

杨元庆还表示：“我与柳总，年龄正好相差二十岁，柳总与我，却能推心置腹，知无不言，堪为忘年交。一直记得担任微机事业部负责人没多久，我和年纪更大、资历更老的老副总们发生意见冲突，柳总在繁忙的差旅途中给我写了很长的信，言传身教，循循善诱，祭出‘小鸡、火鸡和鸵鸟’的理论，教我如何学会妥协，如何建立湿润的环境。同样记得每次遭遇挫折，柳总总能用走心接地气的鼓励让我更加坚定：‘困难无其数，从来不动摇’，‘无论公司还是个人，在战胜困难以后，都会变得比以往更为强大’。”

以下为杨元庆就柳传志卸任联想控股董事长及执行董事发表的感想全文：

柳总于我，亦师亦友。

师者，传道授业解惑者也。

柳总所传的道，是“为国争光”的道，是“永远要立更高目标”的道。

1994年，当我打算出国深造的时候，柳总用扛起中国品牌大旗的雄心壮志激励我，让我最终下定决心留下来，担任了微机事业部的负责人。虽然在此之前我做国外品牌的代理业绩也不错，但真正开始怀揣产业报国的使命，还是在做联想自有品牌的事业之后，那是我人生的重大转折点。

而“永远去够更高的目标”是从认识柳总的第一天起他就在我们心中播下的种子。1997年初，联想电脑第一次成为中国市场冠军，1999年，亚太市场折桂，2013年首登全球第一，2014年，我们并购摩托罗拉移动和IBM System X业务，向全球移动和数据中心市场拓展，都是这颗种子在抽枝、散叶、结果。

而柳总自己，总在身体力行，有雄心、爱折腾早已声名在外。40岁开始创业，35年来，从不满足于在功劳簿上躺赢，2001年把联想集团和神州数码分拆之后，又开始带领控股走投资领域内多元化发展的道路，先后进入风险投资、私募股权投资、天使投资领域，利用自己办企业的经验和对管理规律的深刻认识帮助中国的创业企业成长，2015年在古稀之年带领控股成功上市，这份执着前行的精神，让我常怀感佩。

柳总所授的业，是创造良好的环境和条件，让我们放手去拼，放心去搏。柳总不仅创造性地设计、稳健地实施、成功地实现了联想的股份制改造，让联想率先建立起现代企业治理结构，而且在实际工作中，善于在听取不同意见之后形成信任，在做出决定之后充分授权。

2004年我们在并购IBM PC业务时，很多人都不看好这个蛇吞象的交易，包括柳总在内，都认为风险太大，弄不好把联想的命搭进去，差点把这桩交易给枪毙了。但是在充分吸收了各方看法之后，柳总扭转了决定，并最终提供了坚定的支持，让这个交易做成了，这才有了联想在全球市场上快速发展的后来。

柳总所解的惑，大到管理三要素这样的方法论，小到为个人生活中的难题提醒点拨，今天，柳总培养出来的一代代企业领导人，在不同的领域各领风骚，“桃李不言，下自成蹊”。

友者，平等坦诚，直言相促。

我与柳总，年龄正好相差二十岁，柳总与我，却能推心置腹，知无不言，堪为忘年交。一直记得担任微机事业部负责人没多久，我和年纪更大、资历更老的老副总们发生意见冲突，柳总在繁忙的差旅途中给我写了很长的信，言传身教，循循善诱，祭出“小鸡、火鸡和鸵鸟”的理论，教我如何学会妥协，如何建立湿润的环境。同样记得每次遭遇挫折，柳总总能用走心接地气的鼓励让我更加坚定：“困难无其数，从来不动摇”，“无论公司还是个人，在战胜困难以后，都会变得比以往更为强大”。

今年是我加入联想整30年，30年来，道不明多少次旗开得胜，也数不清多少个沟沟坎坎，让我始终充满斗志的，是我们一直是在向上攀登，而让我最感幸运的，是与柳总一路同行。虽然我不是柳总那样的公司创始人，但柳总教会了我把自己和公司整个连接在一起，联想早已是我生命的一部分。

柳总于我，良师诤友！衷心祝愿柳总能乐享天伦，祝柳总身体健康，这是所有联想人的福气。