卖电脑的联想，并非柳传志事业全部

如果提到联想，你的印象只是电脑、手机，那么你所了解的，可能只是联想集团。而在柳传志的事业中，这仅仅是一小部分。

1984年，联想控股股份有限公司起步。它由中国科学院计算技术研究所投资，柳传志等11名科研人员创办，逐步成为具备强大影响力的国际化投资控股公司。实际上，从IT行业出发，经过30多年的发展，联想控股在多方面都有深远布局。通过“战略投资+财务投资”双轮驱动的业务模式，一方面，联想控股涉足IT、金融消费等五大领域，另一方面，则通过财务投资，打造出完整的投资产业链。

战略投资涉足五大领域

通过战略投资业务，联想控股布局于有潜力的行业，投资并长期持有其中有价值的企业，目前已涉足IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品以及先进制造与产业服务五大领域。

具体来看，联想控股上述领域的投资包括：个人电脑公司Lenovo、租车公司神州租车、互联网金融服务公司拉卡拉、民营口腔服务连锁品牌拜博口腔、水果全产业链公司佳沃鑫荣懋、从事高分子材料和特种化学品研发的联泓集团等。

其中最为人熟知的是联想集团。“人类失去联想，世界将会怎样”成为一代经典广告语。联想集团也并不仅仅生产电脑、手机，还涉及服务器、存储等业务。根据联想集团最新的第三季度财报，其中，个人电脑业务实现了创纪录的营业额和利润，营业额年比年增速达16%。联想集团在PC市场的份额达到24.6%，PC+平板市场份额超过17%；移动业务在完成对摩托罗拉移动的并购之后，在第三季度首次实现扭亏为盈；数据中心业务同比增速达到31%。

在金融服务方面，联想控股的附属公司和联营公司众多，包括：卢森堡国际银行，主要提供综合性银行服务，包括零售银行、公司银行、私人银行、资本市场及其他业务；正奇金融，主要围绕中小企业提供直接贷款、融资租赁、商业保理、股权投资等综合金融解决方案；君创租赁，主要提供融资租赁服务；考拉科技，主要提供创新金融服务；联营公司拉卡拉支付，主要提供第三方支付及衍生服务；联营公司汉口银行，主要从事商业银行服务；联营公司联保集团，主要提供保险经纪及相关服务。

在创新消费与服务方面，联想控股的版图囊括：附属公司三育教育，主要提供幼儿学前教育服务；附属公司德济医院，主要提供以神经专科为主的“强专科小综合”医疗健康服务；联营公司神州租车，主要提供汽车租赁、车队租赁及融资租赁在内的全面的车辆租赁服务，以及二手车销售服务；联营公司拜博口腔，主要提供连锁口腔医疗健康服务。

在农业与食品方面，附属公司佳沃集团是联想控股重点打造的农业与食品产业集团，该团以水果和高端动物蛋白为两大业务主线，同时在生鲜半成品和农业食品科技等领域进行布局。联想控股认为，随着中国人均可支配收入的增长，以及消费理念和习惯的转变，中国食品消费已进入快速升级阶段。截至2019年6月30日，联想控股持有佳沃集团95%的股权。

在先进制造与专业服务方面，联想控股的布局包括：附属公司联泓集团，主要从事先进高分子材料与特种化学品的研发与生产；附属公司增益供应链，主要提供物流服务；联营公司东航物流，主要从事航空物流相关业务。

财务投资打造完整产业链

在财务投资方面，联想控股通过以天使投资、风险投资、私募股权投资为核心的投资业务，打造了完整的投资产业链。这方面，联想控股通过发现企业各个发展阶段的投资机遇，帮助所投企业实现价值成长，也为其战略投资业务不断储备和提供项目资源。

其中，联想之星为天使投资机构，成立于2008年，专注于人工智能、TMT、医疗健康三大方向的早期。截至6月30日，联想之星共管理5支基金，管理资金规模超过人民币20亿元，累计投资境内外项目超过250个，投资项目涉及乐逗游戏、旷视科技Megavii、思必驰、云丁科技、作业盒子、Pony.AI等。

今年上半年，联想之星投资境内外项目近20个，涵盖人工智能、生物技术、医疗新服务、新消费等细分方向，在管项目有超过30个发生下轮融资，5个项目实现退出。

君联资本是风险投资机构。截至2019年6月30日，君联资本共管理8期美元综合基金（其中两期基金已结算），5期人民币综合基金，3期人民币早期基金，2期美元医疗专业基金，2期人民币医疗专业基金，2期人民币文化体育专业基金以及1期红筹回归概念专业基金。

今年上半年，君联资本募集基金总额人民币78.77亿元，其累计完成13项新项目投资，涵盖TMT及创新消费、医疗健康、企业服务、智能制造等。

弘毅投资为投资管理机构，目前拥有PE、地产金融、公募基金、对冲基金及创新投资业务。至2019年6月30日，弘毅投资投资管理的基金主要包括：8期股权投资基金，2期地产基金及1期文化产业基金。今年上半年，文化产业基金完成了新一轮交割，交割后基金规模达到人民币9.7亿元。

近况与未来

据联想控股财报，今年上半年，联想控股实现收入人民币1793.11亿元，同比上升15%，归属于公司权益持有人净利润人民币26.65亿元，每股基本收益为人民币1.14元。

联想控股总裁朱立南介绍，在上半年，联想控股在战略投资板块主动加强风险防控，持续推动被投企业资本运作，建立更为多元的融资能力；在财务投资业务上，继续推进募资，同时加强组合管理与资源回收，保障现金回流和公允价值提升。

分开来看，联想控股战略投资板块收入同比增长15%至人民币1789.86亿元，实现连续第五个报告期收入增长。其中：

IT板块推进转型，收入同比上升14%至人民币1639.98亿元，归母净利同比上升159%至人民币5.98亿元。受益于智能转型战略的持续推进，联想集团个人电脑市场份额实现25.1%的历史新高，移动业务保持盈利，数据中心业务亏损持续收窄。

金融服务板块调整业务结构，提升整体抗风险能力，收入同比上升119%至人民币43.42亿元，归母净利人民币10.43亿元。报告期内，拉卡拉支付完成深交所创业板上市，正奇金融重点围绕高科技等产业及生态链布局。君创租赁持续加强业务布局和市场开拓，业务快速增长，实现营业收入人民币5亿元，净利润人民币1.2亿元。

卢森堡国际银行管理资产规模达419亿欧元，较2018年末增长6.1%，报告期内录得营业收入2.65亿欧元，净利4500万欧元。创新消费与服务板块收入为人民币4.29亿元。德济医院首次实现半年度盈利。神州租车在报告期内录得收入人民币37.41亿元，净利润人民币2.79亿元，同比分别增长22%及106%。

农业与食品板块业务快速发展，收入同比增长17%至人民币74.91亿元，归母净利人民币1.12亿元。先进制造与专业服务板块归母净利同比增长59%至人民币2.36亿元，收入为人民币27.26亿元。

先进制造与专业服务板块的归母净利同比增长59%，至人民币2.36亿元，收入为人民币27.26亿元。联泓集团净利润同比增加98%至人民币2.42亿元，东航物流A股上市申请获得中国证监会的正式受理。

财务投资为联想控股贡献了一半利润。今年上半年，这一板块的归母净利同比增长187%至人民币13.50亿元。截至6月30日，联想之星管理资金规模超过人民币20亿元，累计投资境内外项目超过250个。君联资本共管理21支基金，在管资产规模突破人民币500亿元，共有64家投资企业上市。弘毅投资共管理11支基金，在管资产规模突破人民币800亿元，共有45家被投企业上市，3家在新三板挂牌。

关于未来发展，朱立南表示，联想控股将继续聚焦业务基本面和运营盈利能力的进一步提升，通过更为积极深入的投后管理和增值服务，强化被投企业的抗风险能力与竞争优势；持续优化投资组合，强调资源回流并提升运用效率；进一步研究推动资产组合内的资源协同，持续提升公司盈利能力与价值成长。

而作为联想控股原董事长的柳传志表示：“目前看来，国际政治和宏观经济形势带来的不确定性将持续存在，联想控股要站在战略高度，对环境变化提前做好充足的研究准备，在确保公司基本面运营安全的前提下，坚定推进既定战略目标的稳步落地”。

按照柳传志规划，联想控股要充分发挥庞大中国市场的优势，继续关注科技创新领域的前瞻性探索与投资布局，关注海外投资机会，拥抱变化，“贡献于中国经济。”