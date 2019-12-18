QQ群冒充易烊千玺诈骗小学生8万，4名“00后”被判刑

据微信110消息，今年年初在QQ群上流传TFBOYS 粉丝回馈活动，先支付100元才能返现300元，虽然漏洞很多，比如为何不直接发200元，TFBOYS出道也不满10年。更令人匪夷所思的是，这个大型迷惑活动，居然还是组合成员之一易烊千玺 “亲自”在粉丝群里告诉的。

很明显这是假的。

据悉，去年年底，骗子包某跟他的同伙伪装了一个易烊千玺的QQ号，还拉建了粉丝群，他们在群里发布了“给100返300 TFBOYS十五周年回馈粉丝活动”虚假信息。

4名“00后”伪装成明星易烊千玺，并建立粉丝QQ群发布虚假信息进行诈骗，先后骗取两名小学生8万余元。杭州市桐庐县人民法院17日对该案进行一审宣判，以诈骗罪分别判处4人三年八个月至八个月不等的有期徒刑，并处罚金。

等到有粉丝上当询问，该假的易烊千玺QQ号就会给他们发送收款二维码，一次得手还不满足，接着搬出 “转错账户”、“押金”、“手续费”、“激活费” 等借口，一而再再而三地要钱，最后还骗受害人删除聊天记录，留下一句会以其他途径返还现金，就消失得无影无踪。

法院审理认为，曹某、包某等人以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。

除此之外，还有另一种冒充明星，以募捐之名诱导粉丝转账的套路，受害人第一次转账后，骗子又会整出高级会员制一说，让受害人接二连三地转账。

对此腾讯方面表示，追星时请保持理智，大家不要随便相信打钱等小道消息，遇到自爆明星牌的陌生网友，千万清醒一点，对方十有八九是骗子，请直接举报即可。