软银员工爆料公司有毒文化：谄媚、鲁莽和内斗

北京时间19日消息，软银集团CEO孙正义向旗下愿景基金（Vision Fund）的员工灌输了这样一种勤奋工作精神：要么做大，要么回家。但据《彭博商业周刊》报道，软银和愿景基金的一些员工和前员工描述了一种有毒文化：充斥着奉承、骚扰和内斗。

据这些员工称，软银和愿景基金的工作场所“沉浸在老式华尔街的好斗中”。他们都描述了这样一种环境：对孙正义极尽恭维、内部斗争激烈，各种骚扰和合规问题，以及对风险的超乎寻常的高容忍度，所有这些都笼罩在一种普遍怪诞的氛围中。

软银愿景基金以对科技初创企业进行超大型投资而闻名，但现在这种做法已引发了外界的质疑。

长期以来，这种策略似乎是可行的，直到该基金最重要的投资WeWork的IPO计划惨败，并给软银带来了巨大损失。

2017年，愿景基金对19家公司进行了超过212亿美元的投资，其中包括向WeWork的母公司We Co.投资44亿美元。外界对孙正义的大笔资金持怀疑态度。芝加哥大学布斯商学院创业计划的联合创始人史蒂文·卡普兰（Steven Kaplan）表示：“我们唯一一次看到这种规模的资金进入科技行业的时间是1999年，2000年（互联网泡沫时期），而结局很糟糕。”

《彭博商业周刊》称，孙正义和他的“全男班”管理合伙人所遵循的策略，似乎“不在于任何特定的技术，而在于对最热门的初创公司下大赌注。”

这其中包括对WeWork前后多达107亿美元的注资、优步的77亿美元、披萨配送公司Zume的3.75亿美元。以及遛狗软件Wag的3亿美元。

软银的过分乐观的投资者们确信WeWork的巨大运营损失和联合创始人亚当·诺伊曼的怪诞行为并不重要，直到潜在的公开市场投资者提醒他们，这些的确很重要。