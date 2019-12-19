甘肃P2P网贷全部退出市场

IT之家12月19日消息 继湖南、山东、重庆、四川、河北后，甘肃也宣布将全部取缔P2P网贷业务。

经甘肃省P2P网络借贷风险专项整治工作组研判确定，对甘肃省目前注册的28家P2P网络借贷公司通过以下四种途径全部退出市场。这四种退出市场的途径包括：变更、注销或吊销登记；依法吊销营业执照；公司自主良性退出；涉嫌犯罪已被查处。

关于公布甘肃省P2P网络借贷风险专项整治市场退出机构名单的公告

按照国家关于P2P网贷风险专项整治的有关要求，为进一步深化我省P2P网贷风险专项整治工作，推进网贷风险有效化解，经甘肃省P2P网络借贷风险专项整治工作组研判确定，对甘肃省目前注册的28家P2P网络借贷公司通过以下四种途径全部退出市场。 一、变更、注销或吊销登记

下列P2P网贷公司已经变更、注销或吊销登记：1.甘肃富景网络借贷信息中介服务有限公司2.甘肃大青山网络借贷信息中介服务有限公司3.甘肃锦源网络借贷信息中介有限公司4.甘肃茂源网络借贷信息中介服务有限公司5.甘肃金宇煌网络科技有限公司6.甘肃横行天下网络借贷信息中介服务有限公司7.甘肃尊煌网络借贷信息中介有限公司8.甘肃鋆汇网络借贷信息中介服务有限公司9.甘肃金创普惠网络科技有限公司10.兰州鹏达网络科技有限公司11.甘肃恒辉网络信息服务有限公司12.甘肃脉脉网络科技有限公司13.甘肃行长贷科技有限公司14.甘肃镕耀网络借贷信息中介有限公司

二、依法吊销营业执照

下列公司依法吊销营业执照，请公司负责人于本公告发布之日起10个工作日内，立即主动联系公司注册地所在市整治办（联系方式附后），及时做好公司注销工作。如机构未在规定期限内与注册地所在市整治办取得联系并主动申请注销登记，甘肃省P2P网络借贷风险专项整治工作组将会同省市场监督管理局依法（《公司法》第211条）对下述公司吊销营业执照（其中：1至4在定西市注册、5至8在兰州市注册），由此造成的一切后果由公司自行承担。1.定西卓领网络借贷信息中介服务有限公司2.定西银钻网络借贷信息中介服务有限公司3.定西汉州网络借贷信息中介服务有限公司4.定西中臻网络借贷信息中介服务有限公司5.甘肃大众金融服务有限公司6.甘肃省中小企业金融超市股份有限公司7.兰州秀秀网络科技有限公司8.甘肃嘉盈网络信息服务有限公司

三、公司自主良性退出

下列公司按照整顿工作要求，自主良性退出，并已在公司网站上发布了良性退出公告。1.甘肃公航旅金融服务有限公司（陇e贷）2.甘肃省文交文化科技股份有限公司（陇艺金服）3.甘肃普惠金融信息服务有限公司（甘肃惠融通）4.甘肃陇能兰新互联网金融信息服务有限公司（陇金汇）5.甘肃国信金融信息服务有限公司（汇贷天下）

四、涉嫌犯罪已被查处

甘肃金畅网络科技有限公司（今金贷）因被公安机关立案侦查，仍按照司法程序推进存量业务处置与债务清偿工作。

网贷公司的业务终止市场退出不影响已经签订的借贷合同当事人有关权利义务。由出借人和借款人在网络借贷平台上直接借贷形成的合法债权债务关系受法律保护，借款人应依法履行还本付息义务，出借人有权继续主张债权。出借人、借款人、网贷公司之间的纠纷，可以通过自行和解、向仲裁部门申请仲裁、向人民法院提起诉讼等途径解决。如出现涉嫌犯罪行为造成出借人损失，出借人可依法向公安机关报案。 甘肃省内至今没有一家网络借贷公司完全合规通过验收，外省在甘从事网络借贷业务及分支机构均未在当地金融监管部门备案。甘肃省P2P网络借贷风险专项整治工作组提示广大群众，请树立正确的投资理念，自觉远离和抵制各类违法违规金融活动，始终牢记投资有风险、风险需自担。如发现有违法违规从事金融业务的行为，请广大群众及时向各级金融监督管理部门举报。 特此公告

有关市整治办联系电话：

兰州市整治办：0931-8230150

兰州新区整治办：0931-8259350

定西市整治办：0932-8325920

甘肃省P2P网络借贷风险专项整治工作组