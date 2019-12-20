宝马宣布电动汽车销量突破50万辆，还模仿马斯克报数

北京时间20日消息，宝马汽车集团周四宣布，其电动汽车的全球销量突破50万辆，并在推特上直播了这一里程碑式的事件，很多认为这是对特斯拉首席CEO埃隆·马斯克的一次轻松调侃。

上个月，马斯克在推特上发了一系列数字推文，暗示特斯拉电动皮卡Cybertruck的订单进展。例如，在11月24日，这位亿万富翁在推特上发了“20万”，几天后又发了“25万”。

这些推文引发了大量评论，尤其是关于马斯克所说的“订单”很多人都在猜测这些数字背后的含义。本周三晚上，宝马也开始效仿马斯克的做法，在推特上发布一连串数字，从“499820”开始。

截至周四，这次推文倒数结束了，宝马解释称，其已经售出了50万辆电动汽车。该公司表示，这相当于每四分钟就售出一辆电动汽车。

宝马董事会主席奥利弗·齐普斯（Oliver Zipse）在周四发布的一份声明中说，“50万辆车是最好的证明：我们的各种电气化汽车正在满足客户的需求。”他补充说，宝马“正大幅加快步伐”，力争“两年内”让100万辆宝马电动汽车上路。

宝马目前提供12款电动汽车，该公司希望到2030年在欧洲市场销售的宝马汽车中有一半是电动的。除了特斯拉等公司，汽车行业的一些主要参与者现在也在电动汽车领域开始采取重大举措。