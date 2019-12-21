联想新款台式机曝光：采用侧透设计

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IT之家12月21日消息 根据IT之家网友投稿，联想拯救者官方群透露了联想下一代台式机的设计，一起来看一下吧。
从曝光图来看，新款的联想拯救者台式机采用了侧透的设计，内部的零部件可以清晰看到，更加适合RGB玩家。机器正面采用了网格设计，可以看到正面安装了两个风扇，正上面是一个拯救者的logo，可能会有RGB灯效。
联想在群里公布了两款设计供大家投票选择，两款差别细微，整体设计语言相同。预计联想将在1月7日开始的CES 2020上展示新款的拯救者主机。
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