哥伦比亚要求Uber暂停运营，涉不正当竞争

北京时间12月21日下午消息，哥伦比亚一名法官本周要求Uber暂停在哥伦比亚的网约车运营。此前，一家科技平台提起诉讼，称Uber通过不正当竞争提供服务。

负责市场监管的哥伦比亚工商监督管理局周五在声明中表示，该部门的一名法官裁定，Uber的应用违反了竞争规则。此前，出租车服务平台Cotech SA对Uber提起诉讼。

该部门在一份单独的声明中表示：“这样的行为违反了市场监管规则，在市场上带来了明显优势，并导致Cotech的用户离开。”

该部门负责人安德烈斯·巴雷托（Andres Barreto）表示，尽管这项指令要求Uber“立即”暂停服务，但除非另外发起动议要求Uber这样做，这项指令并没有强制性。他表示，Uber也仍然可以在当地提供外卖服务。

Uber发言人对此表示：“多年来，我们一直积极努力，为哥伦比亚带来合理的共享出行监管规则。我们对今天哥伦比亚工商监督管理局的决定感到遗憾，该部门未能遵守哥伦比亚的法律和常规流程。”Uber已对这项判决提出上诉。

Uber的业务在全球范围内正面临挑战。在Uber最大的市场之一伦敦，监管部门上月吊销了Uber的运营牌照。该部门此前得出结论称，由于Uber未能对司机进行适当的审查，导致乘客安全面临风险，因此让Uber继续运营是“不合适的”。目前监管部门正在考虑Uber的上诉，在此期间Uber可以继续在伦敦运营。

本周早些时候，德国一家法院裁定，Uber违反了当地的交通调度法。Uber表示，该公司正在努力解决这方面的违规，并继续开展业务运营。

Uber在哥伦比亚的业务并不稳固。10月份，Uber放弃了在当地投资4000万美元建立支持和服务中心的计划。Uber表示，哥伦比亚有超过200万人使用其服务，司机数量达到8.8万名。