晚上放心剁手，淘宝App黑暗模式来了！

IT之家12月20日消息 据淘宝官方技术消息，现在，你有机会更沉浸地在深夜淘宝剁手了，淘宝已正式支持iOS 13深色模式，初步完成史上最“难”的深色模式适配。（文末有iOS版淘宝测试版下载）

Android 版用户稍等，该功能正在紧张开发中。

深色模式是今年手机系统的重要特性，参考苹果官方适配建议，需要通过语义化颜色的方式进行适配，可以让UI元素灵活的适应浅色与深色模式切换。语义化颜色是指通过「用途」来对元素UI进行定义描述，而不是具体的颜色值。

语义化颜色说明淘宝适配深色模式之所以那么难，是因为它支持多个技术框架、数百个入淘业务，同时要兼容多种品牌体系、各式各样的商品和内容、以及全年丰繁复杂的大促会场等等。

如果对应用内所有页面进行颜色语义化设置，其难度与工作量都巨大，无异于重新开发一遍。

最终淘宝团队找到了“智能语义化”的方案，使适配成本大幅降低。设计师根据不同UI元素的特性先期制定颜色语义化规则，进而技术在框架层面通过「颜色自动反转」技术实现颜色反转。

基于内容的智能语义化结合智能语义化方案，对全域的色值都进行了适配规则定义，使得绝大多数场景无需修改代码就可以自动适配深色模式，再辅以设计和测试走查，手动修改少量有问题的界面，得以在短时间内快速、高质量适配深色模式。

技术方案原理图

体验iOS版淘宝深色模式：

第一步 、打开链接，通过苹果testlight安装（只支持iOS13系统）：https://testflight.apple.com/join/TThGL9RX

第二步、打开系统设置-显示与亮度-深色，打开淘宝即可体验深色模式。