印度最大眼镜电商Lenskart获软银2.75亿美元投资

经过数月的谈判，日本软银已通过一次和二次购买股份的方式，向印度最大眼镜商Lenskart投资2.75亿美元（约合164.5亿卢比）。该笔投资将由软银愿景基金II期出资，旨在为这家总部位于法里达巴德的眼镜解决方案公司提供支持。经过这轮融资，该公司的估值达到15亿美元。

软银已通过一次注资向Lenskart投资2.31亿美元，并进行了一笔价值4000至4500万美元的二次交易，其中包括从Lenskart现有的三家支持者TPG Group、PremjiInvest和国际金融公司（International Finance Corp.）手中收购部分股权。

这将是软银愿景基金II期在印度的第一笔投资，是全球的第二笔投资，也是今年在印度的首笔投资。几个月前，软银旗下的投资组合公司WeWork搁置了IPO计划，这对软银集团首席执行官孙正义领导的集团的投资理念是一个打击。

根据Paper.VC公布的一份研究报告，Lenskart于12月12日通过了一项董事会决议，批准向软银愿景基金II期（开曼）灯泡有限公司配售2290万股G系列可强制转换累积优先股。软银按照每股714卢比的价格进行了支付。

在此次融资发生的三个月前，印度最大的本土私募股权公司之一Kedaara Capital向该公司投资了略高于5500万美元的资金。这家私人股本公司还在谈判中，意图通过一项二次交易购买这家多渠道眼镜零售商的股份。

截至目前，Lenskart已累计筹集了约3.8亿美元的一级股权融资。另外，它的投资者在第二轮交易中获得了超过2.5亿美元的收益。

该公司计划利用最新获得的融资资金提升其制造、供应链和履行能力，并利用剩余资金进一步构建技术功能，使其团队规模扩大一倍。

“我们已经意识到，为了满足日益增长的需求，并实现规模化，我们需要加大对制造业的投资。”Lenskart首席执行官Peyush Bansal告诉ET，“如果我们想要实现在印度拥有50%市场份额的愿景，就需要更多的后端工作来建设能力和更完善的基础设施来供应。”

Bansal表示，Lenskart计划开设第二家工厂，承接多层次的生产流程。该公司还将致力于开发更小、更自动化、移动更方便的验光和视力矫正设备，以及以人工智能为主导的技术。

“视力矫正在印度是个大问题，大约有3.5亿儿童无法接触到高质量的验光师。根据世界经济论坛的说法，视力问题是印度最大的健康问题，这也是我们正在努力解决的问题。”

据彭博社上月的报道，软银为其愿景基金II期筹集了20亿美元。该基金正从苹果、微软、富士康科技集团和哈萨克斯坦的主权财富基金筹集资金，而且据报道，它还参与了中国在线房地产上市服务公司北科兆方的一轮融资。

愿景基金的第一支基金规模接近1000亿美元，但考虑到该集团支持亏损初创公司的战略，这一次它可能不会吸收同样庞大的资金。

对Lenskart的投资由软银投资顾问公司合伙人兼印度业务主管Sumer Juneja领投。去年11月，Juneja加入了这家全球最大的科技投资者的行列。Avendus Capital担任这笔交易的顾问。

这笔交易也是软银对一家拥有大量线下业务的垂直电子商务企业的第二次押注。第一次是该公司去年向经营实体店的婴儿用品零售商FirstCry投资了1.5亿美元。

成立于2010年的Lenskart在过去三年中一直在稳步改善其财务状况，同时也在其核心国内市场和海外市场进行扩张。它还进入了一系列新的产品市场，如隐形眼镜。

商业智能平台Tofler获得的向印度公司注册处提交的文件显示，在独立经营的基础上，该公司在2018至2019财年净亏损2.789亿卢比，而在2017至2018财年净亏损约为11.8亿卢比。

随着该公司在全国范围内扩张，并在其第一个海外市场新加坡建立了业务，其总收入达到了48.626亿卢比。