腾讯2019年投资金额减少过半，游戏业务影响现金流

北京时间12月23日消息，市场研究公司IT桔子的数据显示，腾讯今年在全球范围内完成108起投资交易，比2018年的162起下降33%。今年腾讯投资金额为343亿元人民币，不足2018年727亿元的半数。

腾讯投资减少与今年中国风投交易减少是契合的。今年1月至11月中旬，中国企业在逾2047起交易中融资356亿美元（约合人民币2496.17亿元），上年同期这两个数字分别为2795起和934亿美元（约合人民币6548.93亿元）。全球范围来看，今年投资交易为8257起，同比下降28.31%，投资金额为25832.31亿元人民币，同比下降19.01%。

今年早些时候有迹象表明腾讯投资策略有所放缓，公司总裁刘炽平曾称2018年是“最好的一年”。

2月份，刘炽平在回应有关通过投资而非自主创新实现增长，是否标志着腾讯“失去梦想”的问题时，为公司持股数百家企业进行了辩护。

刘炽平说，投资是腾讯核心战略的一部分，“投资使我们能专注于最重要的平台业务，并打造业界最好的平台”，腾讯投资具有不同技术的企业，有助于更好地打造更大的生态链，在新的领域捕捉商机。

刘炽平表示，但在2018年的投资大增长后——腾讯投资的企业中有16家上市（其中包括B站、Spotify和虎牙），腾讯投资业务“一下从火热的夏季跌至寒冬。我认为，短期内我们在2019年将面临更大挑战”，但他也强调腾讯不会降低投资水平。

今年8月，腾讯首席策略官詹姆士·米歇尔（James Mitchell）证实，上半年公司投资“显著放缓”。米歇尔在一次分析师电话会议上说，“2018年上半年不同寻常的高速增长后，我们用于投资的资金已经减少。总之，我们的投资速度与去年初相比将更谨慎。”

2019年，腾讯投资对象覆盖医疗健康、金融和电商领域，其中企业服务占到投资的五分之一，彰显了公司从去年开始向工业互联网倾斜的趋势。今年初，腾讯领投了电商服务提供商有赞和印度数字银行NiYO。从全球范围来看，医疗健康和企业服务也是投资热点。

虽然腾讯对外公布了在游戏、社交和娱乐之外开拓新业务的意向，但它今年仍然对游戏直播平台小象互娱进行了投资，并投资美国社交新闻网站Reddit。

腾讯未就此置评。