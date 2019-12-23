特斯拉美国部分门店已无库存车可售，开始销售展示车试驾车

12月23日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉的CEO马斯克在月初曾致信员工，表示交付电动汽车、确保所有的电动汽车在年底前全部交付给消费者是12月份两件重要的事情之一。

而从外媒的报道来看，特斯拉也确实在加速电动汽车的交付，美国部分门店已没有库存，多个门店甚至已开始销售用于展示、出租和试驾的电动汽车。

库存车已经售罄的门店，就包括佛罗里达州西海岸城市坦帕的特斯拉门店，这一门店目前已无库存车可售，而为了保证佛罗里达州有车可售，特斯拉CEO马斯克已表示，他们正在从其他地区转移更多的电动汽车到佛罗里达州。

特斯拉美国部分门店库存车售罄，并开始销售用于展示和试驾的电动汽车，很大程度是受美国联邦税收抵免的影响，在12月31日之后购买特斯拉电动汽车，就不会享受联邦税收减免，这也促使很多消费者选择在年前购买特斯拉电动汽车，进而推动了需求的增加，导致库存车售罄。

在今年的第三季度，特斯拉是交付了9.7万辆Model 3、Model S等电动汽车，较期望的10万辆低了3000辆，但在今年的最后一个季度，特斯拉的交付量很有可能会超过10万辆。

外媒在报道中表示，在马斯克致信员工确保年前将所有生产的电动汽车交付之后，销售渠道就透露特斯拉正在进行大规模的季度末交付活动，销售渠道目前确认，特斯拉所交付的电动汽车已经创下了记录。

特斯拉今年的目标是向消费者交付36万辆到40万辆电动汽车，此前的三个季度已交付了25.52万辆，离达成最低目标还差10.48万辆，今年的四季度的交付量若能达到10.48万辆，就能实现全年交付量目标的下限。