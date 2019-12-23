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OPPO Reno3系列新品发布会倒计时3天：价格成唯一悬念

2019/12/23 15:26:38来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家12月23日消息 官方已经确认，OPPO Reno3系列5G手机将于12月26日在杭州发布，OPPO Reno3系列拥有两个版本，Reno3 Pro和Reno3，全系均内置5G集成芯片，支持SA/NSA双模5G网络。

作为一款5G手机，“轻薄”是OPPO Reno3系列的亮点之一，其中Reno3 Pro的厚度仅为7.7mm，机身重量为171g，是目前手机市场最轻薄的5G智能手机，在核心配置方面，Reno3 Pro搭载了高通5G芯片骁龙765G，内置4025mAh电池，VOOC闪充4.0，20分钟可以充满50%，存储版本拥有12+256GB和8+128GB版本。

根据OPPO官网公布的信息显示，OPPO Reno3采用了水滴屏，核心配置方面搭载联发科天玑1000L 5G芯片，在GeekBench跑分上，天玑1000L 5G芯片单核得分为3193，多核得分为9918。

根据此前信息，OPPO Reno3机身厚度为7.96mm，重181g，采用6400万后置四摄，内置4035mAh电池，支持VOOC闪充4.0。根据OPPO官方的预热，OPPO Reno3系列拥有SA/NSA双模5G网络、超级双视频防抖、90Hz高感曲面屏等亮点。就目前掌握的信息来看，Reno3系列无疑是一款非常令人期待的5G智能手机。

最后，OPPO Reno3系列5G手机将于12月26日在杭州发布，IT之家也会带来现场详细报道，届时唯一的悬念售价也将正式揭晓，敬请期待。

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关键词：OPPO RenoOPPO手机Reno3

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