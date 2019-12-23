消息称特斯拉和中国的银行达成100亿元贷款协议

新浪科技讯北京时间11月23日晚间消息，据国外媒体报道，三位知情人士今日称，中国多家银行已同意为特斯拉上海汽车工厂提供一笔新的100亿元人民币（约合14亿美元）的五年期贷款安排，其中一部分将用于展期现有贷款，其余部分用于发展上海工厂和中国业务。

其中一位知情人士称，同意向特斯拉提供财务支持的中资银行包括中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行和浦发银行。根据特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，中资银行此前已向特斯拉提供了为期12个月、金额为35亿元人民币的贷款，这笔贷款将于2020年3月4日到期。

知情人士称，对于这笔新的100亿元人民币贷款，部分将用于展期之前的35亿元人民币债务。而另一位知情人士称，其余资金将用于上海工厂和特斯拉的中国业务。

知情人士还透露，此次新贷款的利率将与上一笔35亿元人民币贷款的利率相同，即中国央行公布的1年期利率基准的90%，这也是中资银行向其最优质客户提供的利率。

到目前为止，中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、浦发银行和特斯拉尚未对此发表评论。

特斯拉上海工厂今年1月破土动工，目前已投产。按照特斯拉的目标，上海工厂在今年年底的周产能将达到至少1000辆Model 3。上海工厂是特斯拉的首座海外工厂，也是特斯拉提高其全球汽车销量的重要市场。