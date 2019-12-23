一大波新功能来了！谷歌Pixel 4推送更新解锁面部识别、双频GNSS

IT之家12月23日消息 谷歌已经发布了针对Google Pixel 4的首个“Pixel Feature Drop”功能，包括面部识别、自动拨号筛选、双频GNSS改进位置跟踪、支持T-Mobile eSim卡等。谷歌希望通过“Feature Drop”将新的功能源源不断地推送到新的手机设备上。

除常规软件更新和功能外，新的更新系统还可以使手机功能与其他智能手机保持竞争力。

通过更新，谷歌Pixel 4现在将适应你的不断变化的外观，例如新发型或胡须，类似于iPhone手机。

Google表示：“开启后，偶尔会使用人脸解锁图像来创建改进的人脸模型。” “随着时间的推移，这有助于更好地识别你。”

其他改进包括Google的robocall自动拨号筛选功能：

通过对美国谷歌Pixel 4上的“呼叫屏幕”的最新更新，Google助手现在可以帮助你自动屏蔽未知呼叫者，并在手机响起之前过滤掉检测到的自动拨号，从而不会被你打扰。

谷歌Pixel 4现在还通过双频GNSS提供了改进的位置跟踪，因此它可以一次跟踪GPS或Galileo卫星的两个卫星信号。

现在，它还支持T-Mobile eSim卡，在谷歌Duo视频通话中改善了脸部取景，并在Google相册中提供了对现有图片的人像模糊处理。