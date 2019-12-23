Netflix十年：一个公司如何改变我们看电视的方式

新浪科技讯北京时间11月23日晚间消息，据国外媒体报道，在过去的十年间，Netflix等视频流媒体服务提供商改变了人们观看电视的方式。但下一个十年，这种观看方式可能又要“返古”。

在不太遥远的过去，电视观众要被迫等待一周才能看到他们最喜欢内容的下一期节目，每期时长大约半个小时至一个小时。根据德勤（Deloitte）的数据，快进到2019年，媒体和科技公司正在颠覆这一时间表，因为美国电视流媒体服务的大多数观众平均每次观看内容的时长为4小时。

要进一步了解这一变化，回顾一下Netflix的发展即可略窥一斑。2010年左右，录像带、DVD或DVR是人们的主要视频观看方式，有线电视上的一些热门电视剧需要按顺序观看（等待播放）。

2010年11月，Hulu（2008年首次亮相的流媒体视频网站，最初依靠广告赞助）推出了订阅服务，包括某些电视节目的全季内容。大约就在传统电视时间表对观众失去吸引力的同时，Netflix开始投资于原创内容。

2011年，Netflix与政治惊悚片《纸牌屋》（House Of Cards）达成了首部原创电视剧协议。2013年2月1日，Netflix发布了该剧第一季的全部13集。当年7月，紧随其后的是《女子监狱》（Orange Is The New Black）的整个第一季内容。

毫无疑问，观众被Netflix吸引住了，观看文化也迅速转变。于是，“刷剧”（Binge-watch）成为了《牛津词典》2013年年度词汇中仅次于“自拍”（冠军）的热门词汇。

Netflix首席内容官泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）当时表示：“我们的收视率数据显示，大多数流媒体用户实际上更愿意以自己的速度观看一整季的节目。”

但是，随着下一个十年（2020年）的开始，这一趋势可能又要逆转。

据悉，AT&T即将推出的HBO Max流媒体服务将每周推出一集原创剧集。迪士尼旗下的Disney+每周发布新系列剧集，其中包括与星球大战相关的《曼达洛人》（The Mandalorian）。另外，苹果公司的大多数电视剧也是如此，每周发布一集。

媒体公司希望更长的发行时间表能引起更大的轰动，并在观众中创造更多的共享体验，就像以前一样。