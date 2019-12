Netflix十年：一个公司如何改变我们看电视的方式

新浪科技讯北京时间11月23日晚间消息,据国外媒体报道,在过去的十年间,Netflix等视频流媒体服务提供商改变了人们观看电视的方式。但下一个十年,这种观看方式可能又要“返古”。

在不太遥远的过去,电视观众要被迫等待一周才能看到他们最喜欢内容的下一期节目,每期时长大约半个小时至一个小时。根据德勤(Deloitte)的数据,快进到2019年,媒体和科技公司正在颠覆这一时间表,因为美国电视流媒体服务的大多数观众平均每次观看内容的时长为4小时。

要进一步了解这一变化,回顾一下Netflix的发展即可略窥一斑。2010年左右,录像带、DVD或DVR是人们的主要视频观看方式,有线电视上的一些热门电视剧需要按顺序观看(等待播放)。

2010年11月,Hulu(2008年首次亮相的流媒体视频网站,最初依靠广告赞助)推出了订阅服务,包括某些电视节目的全季内容。大约就在传统电视时间表对观众失去吸引力的同时,Netflix开始投资于原创内容。

2011年,Netflix与政治惊悚片《纸牌屋》(House Of Cards)达成了首部原创电视剧协议。2013年2月1日,Netflix发布了该剧第一季的全部13集。当年7月,紧随其后的是《女子监狱》(Orange Is The New Black)的整个第一季内容。

毫无疑问,观众被Netflix吸引住了,观看文化也迅速转变。于是,“刷剧”(Binge-watch)成为了《牛津词典》2013年年度词汇中仅次于“自拍”(冠军)的热门词汇。

Netflix首席内容官泰德·萨兰多斯(Ted Sarandos)当时表示:“我们的收视率数据显示,大多数流媒体用户实际上更愿意以自己的速度观看一整季的节目。”

但是,随着下一个十年(2020年)的开始,这一趋势可能又要逆转。

据悉,AT&T即将推出的HBO Max流媒体服务将每周推出一集原创剧集。迪士尼旗下的Disney+每周发布新系列剧集,其中包括与星球大战相关的《曼达洛人》(The Mandalorian)。另外,苹果公司的大多数电视剧也是如此,每周发布一集。

媒体公司希望更长的发行时间表能引起更大的轰动,并在观众中创造更多的共享体验,就像以前一样。