阿里创新业务发力“唱鸭”：UGC短音乐社区是新蓝海吗

新浪科技讯12月24日晚间消息 在听歌和唱歌之外，互联网音乐赛道是否还有其他创新机会？近日，阿里创新业务事业群唱鸭App负责人李阳在媒体沟通会现场表示：年轻用户最容易被忽略的需求是参与到音乐创作中，满足其“泛创作”需求将开启下一个蓝海市场。

唱鸭是阿里创新业务事业群孵化出的弹唱App产品，从基于原作的乐器弹奏、清唱和弦、歌词及旋律改编趋向于原创音乐作品生产。李阳称，与几千万的付费听歌用户相比，有创作需求的用户数量其实已经过亿，在这样的背景下，以帮助普通人参与音乐创作为目的的新产品依然有较大机会。他透露，唱鸭95后用户占比达到90%，月活跃用户保持月均超180%的增幅。而用户之间的协同共创，形成了唱鸭UGC短音乐社区的氛围。“这是唱鸭主要做的事情。”李阳说道。

不久前，字节跳动在印度和印尼测试音乐应用“Resso”，提供音乐付费服务，还可生成音乐伴奏的动图和视频。音乐流媒体与短视频业务密切相关，至于唱鸭是否会在印度与阿里创新业务事业群孵化的另一款产品——短视频应用Vmate形成协同，阿里创新业务事业群创新投资负责人邓兆俊在接受新浪科技采访时表示，暂时没有纳入正式的考量，“唱鸭是国内产品，对于是否做海外，我们一直有自己的想法，但没有正式的探讨过程。”

有关盈利模式，李阳告诉新浪科技，唱鸭目前尚未进入营利模式阶段，具体的商业模式需要发展到一定程度后再进行试验。