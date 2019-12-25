纽约市拟使用无人机代替人去检查建筑物质量，好处多多

12月25日消息，据Engadget报道，如何让纽约人躲开摇摇欲坠的建筑物，无人机将可能很快会发挥关键作用。纽约市议会(New York City Council)的议员提出了一项法案，要求建筑部门在接到有关建筑物投诉或确认建筑物违规后，在48小时内动用无人机进行检查。

根据这项拟议中的法案，无人机(不是图中的大疆Mavic 2 Pro无人机)将使用一个红外线和两个传统摄像头来寻找建筑物裂缝的温度变化，并检查屋顶的状况。计划中的无人机每架采购价约为2500美元，但如果把检查工作交给私人公司，私人公司向建筑物业主收取的费用会更高。

利用无人机检查，可以缓解纽约市建筑部门的人员短缺，同时节省资金。更重要的是，可以拯救生命。就在纽约市议会提出这项法案的几天前，一位名叫艾丽卡·蒂什曼(Erica Tishman)的建筑师从一栋已被罚款的建筑物边上走过时，被建筑物坠落的碎片击中，不幸身亡。理想情况下，无人机将有助于查明和解决问题。

但目前存在的一个问题是：纽约市1948年出台的航空法，禁止在这个城市使用无人机。纽约市必须修改这些法律，才能让这一设想实现。不过，如果这种情况真的发生，无人机可能很快就会经常性地出现在纽约市上空。