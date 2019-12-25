前CEO套现25亿美元后退出董事会，Uber股价上涨1.3%

北京时间12月25日早间消息，据外媒报道，Uber前首席执行官特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）将于下周辞去这家新上市公司董事会的职务，这实际上切断了他与共同创立了10年的打车服务公司的联系。

曾经被认为是世界上最有价值的创业公司的Uber，推动了零工经济（gig economy）的发展，自2010年以来已累计有约150亿打车人次。卡兰尼克是在2009年与人共同创立了Uber，但在2017年夏天，由于一系列管理丑闻，他被罢免为首席执行官，但留任董事会成员，直到本周二的这一消息宣布。

卡兰尼克在一份事先准备好的声明中说："在这十年即将结束之际，随着公司上市，现在似乎是我专注于当前业务和慈善事业的最佳时机。我为优步取得的一切成就感到骄傲，我将继续在场外为其未来鼓劲加油。"

在该公司今年5月的首次公开募股后的180天禁售期结束后，卡兰尼克最近出售了该公司价值25亿美元的股份，占其持有股份的90%以上。卡兰尼克的另一项业务是一家名为"云厨房"（CloudKitchens）的"幽灵厨房"风险投资企业，该企业提供按需烹饪空间。

韦德布什证券（Wedbush Securities）分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）在一份报告中说："考虑到他的内部销售速度以及他即将采取的其他举措，优步和卡兰尼克此时分道扬镳是有道理的。"

卡兰尼克的声明并没有扰乱华尔街股市。周二上午，Uber的股价上涨了1.3%，至每股30.75美元，比该公司每股45美元的公开发行价低约三分之一。

Uber的管理失控

在卡兰尼克的领导下，Uber以惊人的速度增长，但与其他一些在新市场上突破限制的科技初创公司一样，Uber在企业文化方面与消费者、监管机构和股东三者都产生了麻烦，有时甚至到了失控边缘。

2017年6月，随着对Uber活动及其领导力的日益严格的审视，卡兰尼克受到关键投资者的压力，要求他辞去领导职务。那一年，卡兰尼克被拍到与一名优步司机争吵，后者抱怨车费下降，而卡兰尼克则愤怒地斥责司机没有为谋生承担起"责任"。

同年，一位前Uber工程师Susan Fowler在博客中披露了她在Uber的一年中遭到的性骚扰和性别歧视。Fowler声称她的老板向她求欢，而优步的高层却无视她的抱怨。卡兰尼克称Fowler的指控"令人憎恶"，并聘请前美国司法部长埃里克·霍尔德对此事进行调查。

几天后，从谷歌分拆出来的自动驾驶汽车公司Waymo起诉Uber。Waymo称，谷歌自驾汽车项目前最高经理安东尼·莱万多夫斯基（Anthony Levandowski）在离开谷歌前往Uber自驾汽车部门任职之前，从谷歌窃取了关键技术。

随后《纽约时报》披露，Uber在其非法运营的城市中使用了其App应用程序的一个虚假版本，以阻止城市当局对其进行的调查。Uber所谓的灰球（Greyball）软件识别出并屏蔽了冒充打车司机的城市监管者。目前美国司法部正在调查Uber使用Greyball软件的情况。

前Expedia首席执行官Dara Khosrowshahi在卡兰尼克卸任后掌舵了Uber并稳定了这家公司的业绩，不过自从Uber的大规模首次公开募股以来，该公司股价一直波动不定。