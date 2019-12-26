谷歌创始人佩奇圣诞前豪捐4亿美元，被指没1分流向慈善

北京时间26日消息，每年年底，谷歌联合创始人拉里-佩奇（Larry Page）都要进行一大笔慈善捐赠，今年的捐赠额更是达到惊人的4亿美元。但美国媒体指出，这笔捐赠实际上没有一分钱直接流向了慈善事业。

这也难怪，早在2014年的一次演讲中，佩奇就曾公开表示，如果自己去世了，宁愿将数十亿美元的财富捐给像埃隆·马斯克这样的资本家来改变世界，也不愿捐给慈善组织。

2015年，佩奇的基金会慷慨解囊，送出了9400万美元的慈善大礼包。2016年同期，他们捐出了1.29亿美元。2017年，他们更将捐赠力度几乎提升一倍，给出了1.8亿美元。

表面上看来，这一系列的善举记录已经足以让世界第七大富豪佩奇戴上美国最大慈善家之一的光环，遗憾的是，事情远没有那么简单而美好。

然而美国科技媒体Recode刊文指出，在堆积如山的税务文件下，隐藏着一个惊天秘密——佩奇以自己过世父亲名字命名的慈善基金Carl Victor Page Memorial Foundation所捐出的这4亿美元，没有一分钱直接流向了慈善事业。这些大礼包会在圣诞节期间派出，与其说是因为节日气氛，还不如说是因为年底将至，有些见不得光的操作再不进行就来不及了。

根据相关法规，私人基金会每年都必须至少用掉自己5%的资产，这样的规则是为了确保这些实质上得到纳税人补贴的慈善机构确实参与到了慈善事业当中。

Vox指出，佩奇名下基金会近年来的这些年底撞线捐赠，实质上只是将大量捐款转入其他独立的慈善账户——捐赠人建议基金（DAF），而对于后者，佩奇同样拥有一定的控制权。从技术层面看，基金会完成了捐款，满足了5%的门槛，但是现实层面，这些钱却是无限期地存置在DAF当中，没有人能够强迫其流向真正需要的非盈利机构。

Carl Victor Page Memorial Foundation之所以需要向DAF做这种大笔捐赠，正是因为基金会并没有真正向传统的慈善事业投入多少。比如，目前能够获取到完整税务文件的最近一年，即2017年当中，基金会向美国癌症协会捐款1000美元，向中左翼公益组织New Venture Fund捐款近10万美元，以及捐出近80万美元用于为奥克兰地区的学生免费注射流感疫苗。除了这三笔捐赠还有点真正慈善的意思外，他们的其他捐款全部流入了DAF，显然，后者只是为了满足30亿美元资产对应的5%的要求额度而已。